Nihat Behram Manisa\'da edebiyat ve yapay zekayı konuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12. Niobe Edebiyat/ Sanat Söyleşileri'ne konuk olan şair ve yazar Nihat Behram, edebiyat yolculuğunu anlatırken yapay zekanın edebiyat üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri kapsamında şair ve yazar Nihat Behram, Manisalı edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde, şair ve yazar Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Konuşmasına merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başlayan Nihat Behram, Manisa'da kültür ve sanata verilen desteğin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Söyleşide yaşam öyküsünü ve edebiyat serüvenini paylaşan Behram, 1968 kuşağından bugüne uzanan tanıklıklarını anlattı. "Darağacında Üç Fidan", "Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllar" ve son şiir kitabı "Düşlüyorum" üzerine değerlendirmelerde bulunan Behram, eserlerinin ortaya çıkış sürecini ve yazma motivasyonunu katılımcılarla paylaştı.

Günümüz edebiyatına ilişkin görüşlerini de aktaran Behram, dijital platformlarda şiirlerin eksik veya yanlış aktarılmasının önemli bir sorun olduğunu belirtti. Yapay zeka ile üretilen metinlerin edebiyat üzerindeki etkilerine değinen Behram, özgün üretimin korunmasının ve eserlerin güvenilir, asıl kaynaklarından okunmasının önemine vurgu yaptı.

Programda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Behram'a, söyleşinin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener tarafından plaket ve hediye takdim edildi. - MANİSA