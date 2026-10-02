Niksar Kalesi'nin kuzey surları için ihale tamamlandı, sözleşme aşamasına gelindi - Son Dakika
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Niksar Kalesi'nin kuzey surları için ihale tamamlandı, sözleşme aşamasına gelindi

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Niksar Kalesi\'nin kuzey surları için ihale tamamlandı, sözleşme aşamasına gelindi
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Tokat'ın Niksar ilçesinde, Niksar Kalesi'nin risk taşıyan kuzey surlarının restorasyonu için ihale tamamlandı ve sözleşme aşamasına geçildi. Kalede arkeolojik kazılar sürerken, Ulu Cami karşısında sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, tarihi Niksar Kalesi'nin can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan kuzey surlarının restorasyonu için ihale tamamlanarak sözleşme aşamasına geçildi.

Niksar'ın simge yapılarından olan ve Pontus Krallığı döneminde yapılan Niksar Kalesi'nde, Maduru Deresi'ne bakan kuzey yamaçlardaki surların restorasyonu için çalışmalar yürütülüyor. Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen projenin sözleşme aşamasına geldiğini açıkladı. Merkezi yönetim yatırımları kapsamında ilçede tarihi mirasın korunmasına yönelik projeler yürütüldüğünü belirten Perçi, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da başladığını söyledi. Perçi, "Sokak sağlıklaştırma projesinin ihalesi Sivas Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapıldı. Ulu Cami'nin karşısında, Kale Kapısı'ndan itibaren o sokağın sağlıklaştırma çalışmaları başladı. Diğer işimiz, kale surlarının kuzey tarafındaki surların restorasyonuydu. Bu proje de ihale edildi. Şu an sözleşme aşamasında. Kuzey surlarının da restorasyonu yapılacak" dedi.

Kalede arkeolojik kazı çalışmalarına da başlandığını ifade eden Perçi, yaz döneminde üç aylık çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Kazıların halen müze kazısı olarak yürütüldüğünü belirten Perçi, Geleceğe Miras Projesi kapsamında teklif sunmayı ve çalışmaların Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsüne dönüştürülmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Perçi, Niksar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki koruma alanına ilişkin alan yönetimi projesine ise henüz başlanamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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