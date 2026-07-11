Nilay'dan Kütüphane İçin Örnek Bağış - Son Dakika
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Nilay'dan Kütüphane İçin Örnek Bağış

Nilay\'dan Kütüphane İçin Örnek Bağış
11.07.2026 09:57
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12 yaşındaki Nilay, okuduğu kitapları mahalle kütüphanesine bağışlayarak örnek oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Fatih Mahallesi Muhtarlığı Kütüphanesi, kitap bağışlarıyla büyümeye devam ederken, mahalle sakinlerinden olan 12 yaşındaki Nilay da okuduğu kitapları kütüphaneye bağışlayarak örnek oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarlığı tarafından yıllardır hizmet veren mahalle kütüphanesi, öğrencilerin desteğiyle zenginleşmeye devam ediyor. 2009 yılından bu yana mahalledeki öğrencilerin ve vatandaşların hizmetinde olan muhtarlık kütüphanesi, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflerken, kitap bağışlarıyla her geçen gün daha da büyüyor. Çocuk kitaplarından romanlara, yardımcı ders kitaplarından farklı türlerde eserlere kadar geniş bir koleksiyona sahip olan kütüphane, her hafta onlarca öğrenci tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu kapsamda mahalle sakinlerinden olan 12 yaşındaki Nilay da, okuduğu kitapları kütüphaneye bağışlayarak örnek oldu. Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okuduğu kitapları muhtarlık kütüphanesine bağışlayan öğrenci Nilay'ı ağırlayarak duyarlılığı dolayısıyla teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Muhtar Karadaş Taşçıoğlu; "Muhtarlık kütüphanemize okuduğu kitapları bağışlayan Nilay'a teşekkür ediyor, eğitim hayatında başarılar diliyorum. Muhtarlık kütüphanemiz 2009 yılından bu yana öğrencilerimizin ve mahalle sakinliğimizin hizmetinde tüm öğrencilerimiz muhtarlık kütüphanesinden kitap alabilirler kitap da bağışlayabilirler. Düzenli okuma alışkanlığı edinen öğrencilerimize kırtasiye malzemeleri ile ödüllendiriyoruz ve okumalarına teşvik ediyoruz. Bu konuda çalışmamızı destekleyen kitap bağışlayan kitap alan öğrencilerimize velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinin ve öğrencilerin yaptığı kitap bağışlarıyla güçlenen kütüphanenin, çocukların kitapla buluşmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Nilay'dan Kütüphane İçin Örnek Bağış - Son Dakika

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