9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali Emel Mathlouthi konseriyle sona erdi - Son Dakika
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9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali Emel Mathlouthi konseriyle sona erdi

9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali Emel Mathlouthi konseriyle sona erdi
29.06.2026 13:28  Güncelleme: 13:33
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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi'nin Atatürk Balat Ormanı'ndaki konseriyle final yaptı. Festivalde özgürlük ve barış temaları öne çıktı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün boyunca müzik dünyasının önemli isimlerini ağırlayan 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi'nin Atatürk Balat Ormanı'nda verdiği konserle final yaptı.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, yoğun bir programın ardından geride kaldı. 24-28 Haziran tarihleri arasında Üç Fidan Parkı, 23 Nisan Parkı ve Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikler, müzikseverleri cazın farklı renkleriyle buluşturdu. Festival boyunca Den Ze, Şenay Lambaoğlu, Musa Eroğlu, Emir Ersoy ve Emel Mathlouthi gibi yerli ve yabancı pek çok sanatçı Nilüfer'de sahne aldı.

Festivalin kapanış gecesinde ise dünyaca ünlü Tunuslu caz sanatçısı Emel Mathlouthi müzikseverlerin karşısına çıktı. Konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Okan Şahin de takip etti. Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleşen konserde sanatçı; "Holm", "Kelmti Horra" ve "Naci en Palestina" gibi geniş kitlelerce sevilen şarkılarını seslendirdi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan konserde, Mathlouthi'nin performansı kadar, şarkılarında öne çıkan özgürlük ve barış temaları da dikkat çekti. Konseri izleyen Bursalılar, sanatçının Filistin halkına destek veren duruşuna "Özgür Filistin" sloganlarıyla eşlik etti.

Gecenin sonunda sanatçıya teşekkür etmek üzere sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Emel Mathlouthi'yi başarılı performansından dolayı kutladı. Mathlouthi'nin sadece müziğiyle değil, mazlum halkların yanındaki duruşuyla da çok değerli bir mesaj verdiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Bu akşam bizim için hem çok keyifli hem de çok anlamlı bir buluşma oldu. Bizim için esas olan, Filistin halkına yapılan zulme ve işgale karşı gösterilen dirençtir; özgürlük şarkılarıyla onlara verilen güçtür. Bizler, tam bağımsız Türkiye diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları olarak, her zaman mazlum milletlerin yanındayız" dedi.

Konuşmasında festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan Nilüferlilere de teşekkür eden Başkan Özdemir; kültür, sanat, çevre ve doğaya saygılı bir kent kültürünü hep birlikte büyüteceklerini vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından Emel Mathlouthi'ye çiçek hediye etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali Emel Mathlouthi konseriyle sona erdi - Son Dakika

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