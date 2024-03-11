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Nuh tufanında sığınak olarak kullanıldığı iddia edilen mağara keşfedilmeyi bekliyor

TOKAT - Tokat'ta bulunan Luvi Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor. Nuh Tufanından kaçanların sığındığına inanılan mağara, tarih öncesi dönemlere ait birçok iz taşıyor.

Tokat'ın Niksar ilçe merkezine 10 km uzaklıkta bulunan Efkerit vadisindeki zeminden 100 metre yükseklikte ki yamaçta bulunan mağara görüntüsü kadar hakkındaki rivayetlerle de dikkat çekiyor. Mağaranın, Luvi kavmi tarafından Nuh tufanında sığınmak için inşa edildiği düşünülüyor. Tarih öncesi dönemlere ait birçok gizemi barındıran mağaranın taşlarla örülü girişinin nasıl yapıldığı ise merak konusu. Çeşitli kaynaklarda Danışmentli hükümdarı Nizamettin Yağıbasan'ın burayı askeri üs olarak kullandığı da yer alıyor. İlginç mağara turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Rivayeti ile dikkat çeken mağaranın turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen yöre sakinlerinden Yunus Bektaş; "Ben bu çevrede yaşıyorum. Burası Efkerit vadisi olarak geçiyor. Rivayete göre burası Luvi Tapınağı olarak geçiyor. Şuan da Efkerit Vadisinde bulunuyoruz. Rivayete göre Nuh Tufanından kaçanlar gelip burada sığınmışlar. Bu mağara yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunuyor. İnsanlar buraya ulaşımda zorluklar çekiyor. İçerisinde de ne olduğunu bilmiyoruz. Mağaranın önüne taş dizmişler. Bu taşların nasıl buraya çıkartılarak dizildiği de bilinmiyor. İçerisinde ne olduğunu da bilmiyoruz. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ben de buraya gelerek fotoğraf çekindim. Yöre halkı olarak buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Luvi Mağarası, Tokat'ın zengin tarihine ve doğal güzelliklerine eklenerek, bölgenin turizm potansiyelini artırabilecek önemli bir cazibe merkezi olmaya aday görünüyor.