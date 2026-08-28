Nuh'un Gemisi Araştırması Devam Ediyor - Son Dakika
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Nuh'un Gemisi Araştırması Devam Ediyor

Nuh\'un Gemisi Araştırması Devam Ediyor
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Prof. Dr. Cenker Atila önderliğindeki araştırmada, yeraltında heyecan verici bulgular tespit edildi.

Prof. Dr. Cenker Atila öncülüğünde Durupınar formasyonunda başlatılan Hz. Nuh peygamberin (Aleyhisselam) gemisi araştırma çalışması sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen özel radar cihazı ile tarama yapılan alandan çıkan ilk sonuçlar, bilim adamlarını heyecanlandırdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, tüm dünyada geniş bir yankı uyandıran çalışmaya imza attı. Arkeoloji tarihinin en dikkat çeken çalışmalarından birisi olan Nuh Peygamber'in Gemisi araştırma çalışmasına başkanlık yapan Atila ve 5 ülkeden 20 bilim adamı, 28 Haziran'da çalışmalara başladı.

Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt ilçesi sınırlarında başlatılan araştırma çalışmalarında ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri kullanıldı. Bu çerçevede ABD Hava Kuvvetleri'nin araştırmalarında kullanılan son derece gelişmiş teknolojiye sahip radar cihazı temin edilerek Dr. Khosrow Bakhtar liderliğinde ölçümler yapıldı. Çalışmalarda yeraltında farklı anomaliler keşfedilirken yeraltında düzgün kenarlara sahip boşluklar tespit edildi. Bu boşluklar bilim adamlarında geminin odalarına ait olabileceği düşüncesini uyandırırken geminin güvertesi olabilecek verilere ulaşıldı. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden proje başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, her gün yeni heyecan verici sonuçlara ulaştıklarını belirterek şu ana kadar elde ettikleri verilerin bile bu allanın Nuh'un Gemisi olma ihtimalini hayli yükselttiğini belirtti.

Kesin sonuçlar 2 ay içerisinde açıklanacak

Projenin geldiği son durum hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila, "Projemiz 28 Haziran 2026 tarihinde başladı. Şu ana kadar 3D modellerini, GPS noktalarını, haritalamasını yaptık. Ayrıca Amerika'dan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan radar sistemleriyle yeraltı radar çalışmasını yaptık. Bizim için en önemli çalışmalardan birisi buydu. Yeraltında boşluklar, ahşap kalıntıları veya gemi şeklini oluşturacak kalıntı var mı? Bunları anlamak için yaptığımız en önemli çalışmalardan birisi buydu. Kesin sonuçları her ne kadar 2 ay sonra alacak olsak da bizim için şu anki veriler bile çok önemli oldu" dedi.

"Şu anki veriler, Nuh'un Gemisi olma ihtimalini her geçen gün artırıyor"

Heyecan verici gelişmeler yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Atila, "Durupınar formasyonu üzerinde birçok anomali fark ettik. Bunlar boşluklar oluyor. Birbirini dik açılarla kesen anomalilerin olması 'acaba burada bir gemi var mıydı, bu geminin boşlukları olabilir mi?' sorusunu gündeme getirdi. Aynı zamanda topraktan numuneler alındı, bazı analizler yapıldı. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık bin parça toprak numunesi alacağız. Buradaki amacımız organik madde bulmaya çalışmak. Şimdiye kadarki yaptığımız araştırmalarda geminin iç bölümünden çıkar karbon miktarı, dış bölümünden çıkandan yüzde 40 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu da organik madde olabileceğinin veya ahşap kalıntısı olabileceği fikrini uyandırdı. Bu çalışmalar 2-3 aylık periyot içerisinde kesin sonuçlara ulaşmış olacak. O zaman daha aydınlatıcı bilgiler vereceğiz. Şu anki veriler, buranın Nuh'un Gemisi olma ihtimalini her geçen gün artırıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Nuh'un Gemisi Araştırması Devam Ediyor - Son Dakika

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