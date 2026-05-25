Ödemiş\'te Geri Dönüşümle El Sanatları

İzmir'in Ödemiş ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinden geleneksel dokuma teknikleriyle kullanışlı ürünler elde ediliyor.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Birgi El Sanatları Evi'nde eğitim gören kursiyerler naylon torbaları dokuma tezgahlarında işleyerek paspas, çanta, kilim, yelek, örtü, bornoz, peştamal gibi çeşitli ürünler üretiyor.

Çalışmalarla hem çevreye katkı sağlanıyor hem de unutulmaya yüz tutmuş dokuma sanatı yaşatılıyor.

Usta öğreticisi Nihal Belgar, AA muhabirine geleneksel dokuma kültürünü modern tasarımlarla bir araya getirdiklerini söyledi.

Geri dönüşüm odaklı çalışmalarla doğayı koruduklarını dile getiren kursiyer Müjgan Gezgen de "Atölyemiz doğa koruma adına çok hassas davranıyor. Kalan iplerimizi dahi değerlendirerek yeni ürünler çıkartıyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmadan kullanmak en önemli hedefimiz." dedi.