Ödüllü "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" Belgeseli Londra'da İzleyici ile Buluşuyor! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ödüllü "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" Belgeseli Londra'da İzleyici ile Buluşuyor!

Ödüllü "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" Belgeseli Londra\'da İzleyici ile Buluşuyor!

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatını anlatan "Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" belgeseli, 15 Aralık Pazar günü özel bir gösterimle Londra'da izleyiciyle buluşacak.

12.12.2024 10:46
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Gazeteci Özlem Özdemir'in yapımcılığı ile hazırlanan Türkan Belgeseli, İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Gösterim 638 Commercial Road E14 7HS adresinde bulunan Limehouse Library Hotel'de gerçekleşecek etkinliğe katılacak olan Özlem Özdemir, gösterimin ardından katılacağı söyleşide konukların sorularını yanıtlayacak.

Sectoral Events organizatörlüğünde Türkan Saylan'ın 89. doğum gününe armağan olarak düzenlenen etkinlik; Limehouse Library Hotel Balo Salonu'nda kahvaltı ile başlayacak. Belgesel gösterimi sonrasında ise "Eğitimde Burs Vermenin Önemi" konulu söyleşi düzenlenecek. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkan Yardımcısı Dr. Ali Tekin Atalar da konuşmacı olarak etkinliğe katılacak.

İNGİLTERE'DEKİ İLK GÖSTERİMİ OLACAK

Cumhuriyet'in öncü kadınları ve erken Cumhuriyet dönemi üzerine eserleriyle tanınan ve Cumhuriyet'in günümüzdeki öncü kadınlarından biri olan Özlem Özdemir, belgesel ile uluslararası ve ulusal ödüller kazanmaya devam ediyor. Belgesel; 2024 yılında Atina Uluslararası Aylık Sanat ve Film Festivali'nde "Mansiyon Ödülü" ile Halicarnassus Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü. Ayrıca Delhi Women's Bioscope Film Festivali, Altın Portakal, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Boston Türk Filmleri Festivali'ne finalist olan belgeselin İngiltere'deki ilk gösterimi olacak.

Ödüllü 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' Belgeseli Londra'da İzleyici ile Buluşuyor!

CUMHURİYET'İ YÜKSELTEN KADINLAR VAR

Belgeselin yapımcılığı yanında senaryo ile seslendirmesine de imza atan Gazeteci, Araştırmacı Yazar Özlem Özdemir; Türkan Saylan'ın dünyaca tanınması gereken bir isim olduğunun altını çizerek belgesel hakkında; "Bu belgeselde, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi için çabalayan bir bilim insanının bir kadın olarak yaşamı ele alınıyor. Ayrıca siyasi nedenlerle yıpratılan Türkan Saylan adının, tertemiz bir şekilde gençlere hatta dünyadaki insanlara ulaşması ve de örnek alınacak bir bilim insanı olarak yaşatılması bu projedeki en önemli amaçtı. Fikirden yapım aşamasına kadar heyecanımı paylaşan ve yapımının destekçisi olan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'e bir kez daha teşekkür ederim. Filmin yönetmenliğini üstlenerek şahane bir işe imza atan ve desteğine minnet borçlu olduğum yönetmenim Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın hakkı ödenmez. Ne mutlu ki benim etrafımda da Cumhuriyet'i yükselten kadınlar var ve birlikte bizim hikâyelerimizi yazıyoruz," diye bilgi verdi. Belgeselin dünyanın her yerinde izlenmesini dilediğini aktaran Özdemir, "Belgeselin Londra'da gösterilecek olmasından dolayı heyecan duyuyorum. Bu anlamlı etkinliği mümkün kılan yine bir başka kadın, Sectoral Events şirketinin sahibi Arzu Güler'e çok teşekkür ederim," dedi.

Ödüllü 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' Belgeseli Londra'da İzleyici ile Buluşuyor!

"TÜRKAN: BİR BİLİM KADINININ ÖYKÜSÜ"

"Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü" adlı belgeselde; Cumhuriyet kadını, idealist bir bilim kadını ve çağdaş eğitimin öncüsü Prof. Dr. Türkan Saylan'ın ilham verici yaşam öyküsü ve bir bilim insanının bir kadın olarak yaşamı ele alınıyor. Belgeselin Londra prömiyeri Sectoral Events tarafından, Limehouse Library Hotel'de Londra'daki Türk vatandaşlarıyla buluşacak. Geliri ÇYDD Eğitim projelerine aktarılacak olan belgesel gösterimi için biletler www.sectoralevents.com adresinden alınabilecek.

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Son Dakika Kültür Sanat Ödüllü 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' Belgeseli Londra'da İzleyici ile Buluşuyor! - Son Dakika

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