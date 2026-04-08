Odun Ateşiyle Ekmeğe Dönüş

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymaniye'deki fırıncılar, tüp gaz krizi nedeniyle geleneksel odun ateşine döndü.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki bazı fırıncılar, fiyatı artan tüp gaza ulaşmakta zorluk çekince geleneksel usule, tandırda odun ateşiyle ekmek yapmaya başladı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların etkisi, dünya ve bölge ekonomisi üzerinde ağır bir etki oluştururken Irak'ın Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Helepçe gibi kentlerinde de bu nedenle ciddi yakıt krizi yaşandı.

Bölgede tüp gaz fiyatları 3 katına çıkarken, piyasada temin edilmesi de zorlaştı. Yaşanan bu durum yoğun olarak tüp gaz kullanan fırıncıları farklı arayışlara yöneltti.

Süleymaniye kentindeki bazı fırıncılar işlerini devam ettirebilmek için eski yöntemlere dönerek tandırlarında odun yakmaya başladı.

Caddede ekmek kokusu ve odun yüklü kamyonlar

Odun ateşinde yapılan ekmek hem geleneksel bir lezzet sunuyor hem de daha sağlıklı kabul ediliyor.

Odun dumanı ve sıcak ekmek kokusu yayılan Süleymaniye merkezindeki tarihi Piremerd Caddesi'nde uzun zamandır görülmeyen odun yüklü araçlar da yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.

Caddede fırın işletmeciliği yapan 66 yaşındaki Abid Hemelav da ekmek yapımında odun kullanmaya başladığını belirtti.

AA muhabirine konuşan Hemelav, 14 yaşından beri fırıncılık yaptığını ve 46 yıldır kendi fırınını işlettiğini söyledi.

Bu değişimi doğaya dönüş için bir fırsat olarak gördüğünü dile getiren Hemelav, "Bize bu güzel doğayı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Bu dağlar ve ormanlar kuru odun sağlıyor ve (odun) şu anda ulaşamadığımız gaz ve petrolün en iyi alternatifi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Odun olmasaydı fırını kapatmak zorunda kalacaktım" diyen Hemelav, odunun hem kendilerine hem de şehir halkına büyük fayda sağladığını anlattı.

Odun temin etmenin zahmetli ama sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu aktaran Hemelav, "Küçük bir araçla köylere gidip kuru odun topluyorum. Bazılarını akraba ve tanıdıklarım getiriyor, bir kısmını da insanlardan satın alıyorum." diye konuştu.

Odunun sadece krize çözüm olmadığını aynı zamanda ekmeğin lezzet ve kalitesini de arttığını dile getiren Hemelav, "Odun ateşinde tandırda yapılan ekmeğin kendine has bir tadı var ve gazla yapılan ekmekten daha lezzetli. Tabii tandırın iyi hazırlanmış olması şartıyla." ifadelerini kullandı.

Süleymaniye'nin Seyvan Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki fırıncı İsmail Ali de odunun sadece geçici bir çözüm olmadığını, sağlıklı da olduğunu vurguladı.

Ali, "Bölgedeki gerginlik ve ABD-İsrail ile İran arasındaki kriz nedeniyle gaz 3 kat pahalandı ve bulunamıyor. Bu durumda odun, fırınlarımızın kapanmaması ve geçim kaynağımızın sürmesi için önemli bir rol oynadı." şeklinde konuştu.

İşin çevresel boyutuna da değinerek doğaya zarar vermediklerini belirten İsmail, "Odunu bilinçli şekilde kullanıyoruz. Sadece kuru odun yakıyoruz, yeşil ağaç kesmiyoruz. Çünkü çevreyi korumak bizim için önemli. Köylere gidip kurumuş odunları topluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:23:23. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.