Oğlunun 25 yıl sonra "şehit" sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Oğlunun 25 yıl sonra "şehit" sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti

Ağrı'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden oğlu 25 yıl sonra "şehit" sayılan kadın, yaşadığı gururu yemek ikram ederek mahalleliyle paylaştı.

18.06.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da vatani görevini yaparken silah kazası sonucu vefat eden oğlu 25 yıl sonra "şehit" sayılan kadın, yaşadığı gururu yemek ikram ederek mahalleliyle paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1999'da vefat ettikten sonra, Çumra ilçesinde defnedilen tankçı er Ferit Vurucu'nun şehit olarak görülmediğini tespit etti.

Vurucu'nun Dinek Mahallesi'nde yaşayan 83 yaşındaki annesi Leyla Vurucu ile irtibata geçen görevliler, gerekli bilgilerin alınmasının ardından resmi makamlarla irtibata geçti.

İlgili makamlarla yapılan resmi yazışmaların ardından, Ferit Vurucu, 25 yıl sonra "şehit" sayıldı.

Şehit annesi olması teselli oldu

Yıllar sonra oğlunun şehit olduğu haberiyle müjdelenen anne Leyla Vurucu, AA muhabirine, oğlunun nöbet tuttuğu sırada silah kazası nedeniyle vefat ettiğini bildiklerini söyledi.

Evladının acısının yüreğinden ve aklından hiç çıkmadığını vurgulayan Vurucu, yıllar sonra yapılan incelemede oğlunun şehit sayıldığını, kendisine maaş bağlandığını kaydetti.

Bazı işlemler için Konya'ya gittiğini anlatan Vurucu, "Yetkililer beni çağırdı, 'Senin oğlun şehit, sen şehit annesi oldun' dediler. Bu bana büyük bir teselli oldu." dedi.

"Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana"

Vurucu, artık mutlu ve bir şehit annesi olduğu için gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oğlum şehit sayılınca bana yatırılan tazminat parasıyla mahalleliye yemek verdim. Herkesi çağırdım. Onun düğününü yapamamıştım, bu yemekle kendimi onun düğününü yapmış saydım. Oğlumun cenazesi, yine bir Kurban Bayramı'nın arefe günü kabre konulmuştu. Ben de bayram vesilesiyle yine herkesin köye toplanmasını bekleyip, yemek vermek için bugünü seçtim. Oğlum şehit olmuş, ne mutlu bana."

Kaynak: AA

Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Oğlunun 25 yıl sonra 'şehit' sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti - Son Dakika


11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
10:55 İzmir’de infial yaratan görüntü Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
10:31 Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik Zabıtalarla tartışıp kendini asan adam: Sadece mumbar toplamak istemiştik
10:07 Salda Gölü tehlike altında mı Valilik “yeni yol“ iddiasını yalanladı Salda Gölü tehlike altında mı? Valilik "yeni yol" iddiasını yalanladı
00:19 Batı Kudüs’teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler Sert müdahale anbean görüntülendi Batı Kudüs'teki Netanyahu karşıtı gösteriden kareler! Sert müdahale anbean görüntülendi
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
09:56 Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi Ünlü rapçi Sansar Salvo, cezaevine girdi
09:13 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan “Kaçak hacılar Suudi Arabistan’a ihbar edildi’ iddiasına yalanlama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama
09:02 Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD’deki ilk duruşması bugün Türkiye’nin iade talebi görüşülecek Yazar Eylem Tok ve oğlunun ABD'deki ilk duruşması bugün! Türkiye'nin iade talebi görüşülecek
08:40 İlker Kaleli’den 44. yaşına giren Sıla’ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün İlker Kaleli'den 44. yaşına giren Sıla'ya romantik kutlama: Yüzün hep gülsün
08:13 Apartman dairesinde feci yangın Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı Apartman dairesinde feci yangın! Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü, baba ağır yaralandı
08:10 Bomba iddia Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami’de dünyaevine girdi Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi
07:39 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti
07:39 Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi! Mahallelinin linç girişiminden polis zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 12:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Oğlunun 25 yıl sonra "şehit" sayılması üzerine mahalleliye yemek ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement