Öğrenciler Fosil Araştırma Ormanı'nı Gezdi

Kültür Sanat

Bolu'da ilkokul öğrencileri, Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezdi.

Derslerinde kayaç yapıları ve fosil oluşumu konusunu işleyen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-C Sınıfı öğrencileri, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Seben ilçesini ziyaret etti.

Öğrenciler, Hocaş köyünde yer alan Fosil Araştırma Ormanı ve Muslar Kaya Evlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.