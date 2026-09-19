Öğrenciler Gazze\'deki akranları için uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinlikleri kapsamında, Gazze'deki çocukların sesine ses olmak; barışa, umuda ve kardeşliğe destek vermek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Devegeçidi Piknik Alanı'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda öğrenciler, Gazze'deki akranları için barış ve umut dilekleriyle rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ebru sanatı, yüz boyama ve balon etkinliklerinin yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek etkinliklere eşlik etti.

Çocukların neşesi ve uçurtmaların renkleriyle anlam kazanan program, barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın önemine dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Etkinlik, çocukların güven ve huzur içinde büyüdüğü, gökyüzünün yalnızca uçurtmalarla renklendiği bir gelecek temennisiyle sona erdi.