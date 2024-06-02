Öğrenciler için kurtuluş törenini akşam yaptılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Öğrenciler için kurtuluş törenini akşam yaptılar

Kozan'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sabah LGS sınavı olduğu için kurtuluş etkinliklerini akşam saatine aldı. Tören, Kuva-i Milliye mücahitleri ve ilçe protokolü tarafından düzenlendi. Öğrencilerin sınavda kutlama seslerinden etkilenmemesi için tören, Kozan Kalesi'nde atılan top atışı ve tarihi Hoş Kadem Camii'nde gerçekleştirildi. Kurtuluş yürüyüşü ve Türk Bayrağı teslimiyle sona erdi.

02.06.2024 22:02
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Öğrenciler için kurtuluş törenini akşam yaptılar

ADANA - Kozan'ın Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde sabah LGS sınavı olduğu için kurtuluş etkinliklerini akşam saatine aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Haziran Kozan'ın Fransız işgalinden kurtuluşu nedeniyle her yıl sabah saatlerinde başlayan törenler bu yıl LGS sınavına denk geldi. Öğrencilerin sınavda kutlama seslerinden etkilenmemesi için tören Kuva-i Milliye mücahitleri ve ilçe protokolü tarafından akşam saatine alındı.

Tören Kozan Kalesinde atılan top atışı ve tarihi Hoş Kadem Camiden Hürriyet Kızının kurtarılması ile başladı.

Kozan Hoşkadem Camiinde Fransızların işgal bayrağı indirilerek Kozan kurtuluşunda yer alan kahraman şehitlerin torunları Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği üyeleri ile birlikte Hürriyet Kızı Türk Bayrağı ile camiden çıkarıldı, Saimbeyli Caddesinde kurtuluş yürüyüşü gerçekleşti. Türk Büyükleri Meydanında Kurtuluş Mücadelesinde Şehit Kaymakam Saim Bey'in kabrinden teslim alınan Türk Bayrağı gençler tarafından Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'ya teslim edildi.

"Kozanlılar olarak fedakarlık yaptık"

Kuva-i Milli'ye Kozan Şube Başkanı Mutlu Dağlı, "Her kurutuluş bayramına sabahtan başlardık. Öğrencilerimizin geleceği için böyle bir fedekarlık yaptık ve kutlamaları akşam saatine aldık. Kuruluş bayramımız kutlu olsun" dedi.

Adana Kuva-i Milli'ye Derneğinden Mustafa Zeki Apaydın ise öğrenciler için fedakarlık yaptıklarını ifade ederek yaşanan milli mücadeleyi aktarmak adına Adana'dan etkinliklere katıldıklarını ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı Ermenilerin soykırım yalanlarına Kozan'da yaşanan milli mücadele döneminde Türklerin fırınlarda diri diri yakıldığı tarihi gerçeklerin bölgede hala dün gibi durduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Kozan Kalesi, Kozan, LGS, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler için kurtuluş törenini akşam yaptılar - Son Dakika

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