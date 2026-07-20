Şehit öğretmenin okuluna renk katan öğretmen - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit öğretmenin okuluna renk katan öğretmen

20.07.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de ana sınıfı öğretmeni Özlem Çevik, şehit öğretmen Hamit Sütmen'in adını taşıyan okulun duvarlarını çizgi film karakterleri ve eğitici resimlerle süsleyerek öğrenciler için renkli bir ortam oluşturdu.

Askerlik görevini yaparken şehit olan öğretmen Hamit Sütmen'in adının yaşatıldığı Mersin'deki okulda görevli ana sınıfı öğretmeni Özlem Çevik, eğitim kurumunun duvarlarını çizdiği resimlerle renklendiriyor.

Silifke ilçesindeki Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu'nun ana sınıfı öğretmenlerinden Çevik, öğrencilerini mutlu etmek için sınıfların duvarlarına çizgi film karakterleri ve sanatsal figürler çizmeye başladı.

Çalışmalarını yaz tatilinde de sürdüren Çevik, koridorları Çanakkale Zaferi ve İstiklal Marşı'nın kabulü gibi eğitici resimlerle donattı.

Çevik, eğitim kurumunun bahçesindeki eklentilerin duvarlarını ise kentin simgelerinden Kızkalesi ve caretta caretta ile kitap okuyan çocukların resimleriyle renklendirdi.

Zaman zaman okul müdürü Emre Ay'ın boyama mesaisine destek verdiği Çevik, askerlik görevini yaptığı Diyarbakır'da 1998'de bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit düşen öğretmen Hamit Sütmen'in adını taşıyan kurumu yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor.

"Ortaya güzel görseller çıktı"

Özlem Çevik, AA muhabirine, çocukların rengarenk bir okulda eğitim görmesini amaçladığını söyledi.

Yaz tatili öncesi başlatılan çalışmaya öğrencilerin de katkı verdiğini dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

"Ortaya güzel görseller çıktı. Bu çalışmaların çocuklara beceri anlamında birçok kazanımı oldu, el ve göz koordinasyonları gelişti. Okul saatleri bittikten sonra da bahçemizdeki binada öğretmen arkadaşlarımızla çizim ve boyama çalışmalarına devam ettik. Okulumuzun çehresini mümkün olduğunca güzelleştirmeye çalıştık."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mersin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehit öğretmenin okuluna renk katan öğretmen - Son Dakika

Çeşme’de plajda ’Şemsiyeni açamazsın’ kavgası Çeşme'de plajda 'Şemsiyeni açamazsın' kavgası
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı Kılıç balığını kuyruğundan tutup sahile çekti: Yaptığı cezasız kalmadı
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes’te görüldü Nesli tükenme tehlikesi altındaki geyik böceği Gördes'te görüldü
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

12:04
Messi, İsrail destekçisi mi İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
Messi, İsrail destekçisi mi? İşte dilden dile dolaşan meseleni iç yüzü
11:38
“Yeni Parti“ için tarih netleşti Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
"Yeni Parti" için tarih netleşti! Özgür Özel yarın son kez CHP kürsünde olacak
11:30
Kılıçdaroğlu’nu mu tercih etti Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu
11:22
Dünya basını, Arjantin’in gaddarlığını konuşuyor
Dünya basını, Arjantin'in gaddarlığını konuşuyor
11:09
12 ilde düğmeye basıldı Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
11:04
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu’nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım
Kaya Çilingiroğlu, Hacıosmanoğlu'nun mesajını ifşa etti: Tehdit olarak mı algılamalıyım?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 12:22:47. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit öğretmenin okuluna renk katan öğretmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.