Nevşehir'de bir okulun müdürü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent merkezinden görev yaptığı ilçeye 24 kilometre koşarak gitti.

Acıgöl Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi Müdürü Münir Saltekin (34), Öğretmenler Günü kapsamında, kent merkezindeki 15 Temmuz Mahallesi'ndeki ikametinden okulunun bulunduğu Acıgöl ilçesine koşmak için hazırlıklarını yaptı.

Evinin önünden koşuya başlayan Saltekin, 24 kilometre giderek Acıgöl Kaymakamlığı önüne geldi. Meslektaşları tarafından karşılanan Saltekin, buradaki çelenk sunma töreninin ardından okuluna geçti.

Münir Saltekin, açıklamasında, meslektaşlarının gününü spora yönlendiren bir aktivite ile kutlamak istediğini söyledi.

Hafta sonları koşu yaptığını dile getiren Saltekin, etkinliği farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.