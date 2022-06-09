Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor - Son Dakika
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Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor

09.06.2022 12:34

Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor Batman'ın Sason ilçesinde şehit Şenay Aybüke Anadolu masalları öğretmen grubu, köy köy dolaşarak köylerde daha önce hiç tiyatro ile tanışamamış, köylerde eğitim gören öğrencilere tiyatro gösterisi...

Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde şehit Şenay Aybüke Anadolu masalları öğretmen grubu, köy köy dolaşarak köylerde daha önce hiç tiyatro ile tanışamamış, köylerde eğitim gören öğrencilere tiyatro gösterisi hizmeti sunuyor.

Sason ilçesinde milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kurulan şehit Şenay Aybüke Anadolu masalları öğretmen tiyatro grubu, özelikle uzak köylerde tiyatroya ulaşım bulamayan öğrencilere ulaşarak, Anadolu masallarını konu alan gösterileri eğlenceli oyunlarla köylerde eğitim gören öğrencilere sunuyor. Anadolu masallarını masal odasında öğrencilere haftalarca anlattıktan sonra oyunlarla da anlatmak için kurdukları tiyatro grubu ile köylerde eğitim gören öğrencilere göstermek için çeşitli oyunlar sergilediklerini belirten öğretmen Ayşe Kırca, "Anadolu masalları projesi dahilinde şehit Şenay Aybüke Yalçın masal odasında öğrencilerimize haftalarca masal anlattık. Böyle kalmasın dedik. Öğrencilerimiz masalları sadece dinlemesin izlesinler de istedik ve masal diyarına gittik. Bütün kahramanlarımızı Sason'a getirdik. Koca nine ile tilki masalını canlandırdık. Sonra dedik ki haydi köy köy dolaşalım öğrencilerimiz bize gelmesin biz onlara gidelim ve gittiğimiz yerlerde çocuklarımıza tiyatro gösterisi sunuyoruz" dedi.

"Kültürel miraslarımızı tiyatro ile çocuklarımıza anlatıyoruz"

Koca nine ile tilkinin masalını masal odasında anlattıktan sonra tiyatro ile köylerde eğitim gören öğrencilere sunduklarını belirten grupta tavuk rolünde bulunan sınıf öğretmeni Hazal Sürmeli'de konuşmasında "Anadolu masalarından olan koca nine ile tilki masalını öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte sahneye taşıdık. Önce şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın masal odasında öğrencilerimize anlattık. Daha sonra öğretmen arkadaşlarım ile birlikte bu masalımızı tiyatro gösterileri ile anlatmaya karar verdik. Hep birlikte bu projede yer aldık. Bu masalımızda çok farklı karakterler var. Hepsinin ayrı ayrı özelikleri bulunmakta. Bende tavuk karakterini canlandırıyorum. Başta değerlerimiz olmak üzere, Anadolu masallarımızın anlatıldığı kültürel miraslarımızı tiyatromuza taşımaya çalıştık" dedi.

"Köylerde bulunan öğrencilerimize tiyatro imkanı sunuyoruz"

Batman'da köylerde eğitim gören öğrencilere tiyatro imkanı sunmak için öğretmenlerden oluşan bir tiyatro grubu oluşturduklarını belirten Sason Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, "Batman'da kırsalda eğitim gören öğrencilerin en çok bulunduğu ilçe Sason ilçemizdir. Biz de daha önce hiç tiyatro ile tanışma imkanı bulamayan öğrencilerimizin ayağına giderek, öğretmenlerimizin hazırladığı Anadolu masalları tiyatro oyunlarını sergiledik" diye konuştu.

Gürgenli köyünde düzenlenen tiyatro gösterilerini Kaymakam Murat Mete ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs ile birlikte izleyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor
Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sason, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenler köy köy dolaşarak kırsalda eğitim gören çocuklara tiyatro gösterisi sunuyor - Son Dakika

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