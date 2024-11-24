Kültür Sanat

Öğretmenler, öğretmenler günü için söyledi

"Öğretmenim Sen Söyle" projesi büyük ilgi gördü

İSTANBUL - İstanbul'da Şehit Hamza Ece İlkokulu öğretmenleri, öğretmenler günü için "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü seslendirdi. Sosyal medyadan paylaşılan video, büyük ilgi gördü.

İstanbul'da Şehit Hamza Ece İlkokulu öğretmenleri, öğretmenler günü için örnek bir projeye imza attı. "Öğretmenim sen söyle" isimli proje kapsamında okulda görevli öğretmenler "Deniz Üstü Köpürür" türküsünü seslendirerek klip çekti. Sosyal medyadan paylaşılan klip, büyük beğeni topladı. Şehit Hamza Ece İlkokulu öğretmenleri, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.