Kültür Sanat

Öğretmenlerin gözünden "Türkiye Mozaiği" fotoğraflarda buluştu

ERZURUM - Erzurum'da iki öğretmen ülkemizin dört bir tarafından çektikleri fotoğrafları "Fotoğraflarla Türkiye Mozaiği" sergisinde bir araya getirdi.

Erzurum'un Oltu ilçesi Kız Anadolu İmam Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje çalışması çerçevesinde açılan "Fotoğraflarla Türkiye Mozaiği" sergisinde Türkiye'nin farklı yerlerinden tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin olduğu 51 fotoğraf buluştu. Oltu Kız Anadolu İmam Lisesi öğretmenlerinden Ömer Akpınar ve Matematik Öğretmeni Onur Ayata'nın çektikleri fotoğrafların bulunduğu serginin açılışına Oltu Milli Eğitim İlçe Müdürü İlhami Şahin, Milli Eğitim İlçe Müdür Yardımcı Mahmut Beydilli, Oltu Kız Anadolu İmam Lisesi Müdürü M. Nuri Yıldırım, diğer okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Oltu Kız Anadolu İmam Lisesi meslek dersi Öğretmeni Ömer Akpınar, " Gezmeyi, resim çekmeyi ve şiir yazmayı seviyorum. Gezdiğimiz yerlerin bir kısmının fotoğrafını çektik ve böyle bir fırsatla misafirlerimize ve öğrencilerimize gösterme imkanımız oldu. Türkiye'nin bir çok bölgesinden milli, manevi, kültürel ve doğal güzellikleri yansıtmaya çalıştık." dedi.