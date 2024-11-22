Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha alan müdür örnek oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha alan müdür örnek oluyor

Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha alan müdür örnek oluyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lise müdürü 56 yaşındaki Mehmet Ceran, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduktan sonra eğitim ve öğrenme tutkusu sayesinde 11 üniversite diploması daha aldı.

22.11.2024 12:17
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde lise müdürü 56 yaşındaki Mehmet Ceran, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olduktan sonra eğitim ve öğrenme tutkusu sayesinde 11 üniversite diploması daha aldı.

Afşin Çobanbeyli Şehit Fedai Söyler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ceran, azmi ve okuma aşkıyla başta öğrencileri olmak üzere çevresindekilere örnek oluyor.

Farklı alanlarda eğitim görerek sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen Ceran, öğretmen olduktan sonra merak ettiği bölümlerde üniversite eğitimi aldı.

Ceran, öğrenmeye tutkusu sayesinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dışında 31 yılda 11 bölümde lisans ve ön lisans programlarını tamamladı.

Mehmet Ceran, AA muhabirine, hayatı boyunca kitap okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler, İstanbul Üniversitesi Tarih, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji, İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Adalet, Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi, Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Coğrafya, Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümlerini bitirdiğini anlatan Ceran, radyo televizyon ve sinema ile arkeoloji alanlarında da eğitim almak istediğini belirtti.

Ceran, şunları kaydetti:

"Her okul, her bir bölüm bana daha farklı bir bakış açısı kazandırdı. Daha bütüncül bir yaklaşıma sahip oldum. Çocuklar diplomalarımı görünce şaşırıyor. Onlarda da böyle bir istek oluştuğunu görebiliyorum. Öğrencilerin farklı bölümler okumak, farklı bilgiler öğrenmek isteği olduğunu görebiliyorum. Bu anlamda onlara örnek olmak gurur verici."

Çocuk yaşlardan beri kitap okumaya ilgisinin olduğunu dile getiren Ceran, okumanın ve öğrenmenin yaşının olmadığını ifade etti. Ceran, "İnsan her zaman için okuyabilir. Herkese kendisini geliştirmesi için okumasını tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenlikten sonra 11 üniversite diploması daha alan müdür örnek oluyor - Son Dakika

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