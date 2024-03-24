Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Aydemir, Çocuklar İçin Hikayeler Kaleme Alıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Aydemir, Çocuklar İçin Hikayeler Kaleme Alıyor

Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Aydemir, Çocuklar İçin Hikayeler Kaleme Alıyor

Giresun Merkez Yeşilgiresun İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Ayşe Aydemir, çocuklar için hikayeler yazmaya başladı. Aydemir, çocuk kitapları yazmayı sevdiğini ve daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Şu anda baskı aşamasında olan yeni kitabı 'Ne Yaparsın Kuru Bir Dalla', çocukların hayal gücünü konu alıyor.

24.03.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Giresun Merkez Yeşilgiresun İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Ayşe Aydemir, çocuklar için hikayeler kaleme alıyor.

Bir çocuk annesi 34 yaşındaki Ayşe Aydemir, AA muhabirine, yazarlık sürecinin üniversite döneminde başladığını söyledi.

Birkaç yıl önce oğlundan esinlenerek çocuk hikayeleri yazmaya karar verdiğini belirten Aydemir, "Okul öncesi öğretmeni olmam hasebiyle çok istediğim bir şeydi yazar olmak. Oğlumla eşim evde oyun oynuyorlardı ve eşimin 'Ahtapotum seni yakalayacağım.' dediğini duydum. Bu sözden esinlenerek bir çocuk hikayesi yazmaya karar verdim." dedi.

Aydemir, "Ahtapot Pol" adlı çocuk hikaye kitabının 2019'da yayımlandığını ifade ederek, "Çocuk kitapları yazmayı çok sevdim. Bu alanda kendimi geliştirmeyi hedefledim. 'Uzay Bir Soru Kadar Yakın' adlı ikinci kitabımı yazdım ve yayımlandı. Daha sonra da bir hikaye setlerim basıldı." diye konuştu.

Yazımı tamamlanan 2 kitabının bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

???????"Şu anda 'Ne Yaparsın Kuru Bir Dalla' isimli kitabım baskı aşamasında. Bir çocuğun bir dal parçasıyla bile neler yapabileceğini bu kitapta anlatmaya çalıştım. Çocukların, hayal gücü ile neler yapabileceğini konu alıyor. Yine 'Nasıl Başladı, Her Şey Seninle Başladı.' isimli setimiz de bu yıl baskıya verilecek. Bundan sonraki hedefim daha çok kitap yazmak, daha çok çocuğa ulaşmak. Yazdığım tüm hikayelerde çocukların duygularına dokunmaya çalışıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Okul Öncesi Öğretmeni Ayşe Aydemir, Çocuklar İçin Hikayeler Kaleme Alıyor - Son Dakika

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