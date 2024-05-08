Okur Topluluğu, Yazar Çağrı Dörter'e Hatıra Ormanı Hediye Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Okur Topluluğu, Yazar Çağrı Dörter'e Hatıra Ormanı Hediye Etti

Okur Topluluğu, Yazar Çağrı Dörter\'e Hatıra Ormanı Hediye Etti

Eskişehir'de bir okur topluluğu, kitabından ilham aldıkları yazar Çağrı Dörter'e doğum günü hediyesi olarak bir hatıra ormanı oluşturdu. Yaklaşık 500 kişiden oluşan topluluk, 5 bin 313 fidanı toprakla buluşturarak 'Çağrı Dörter-Garip Hatıra Ormanı'nı oluşturdu. Proje, büyük orman yangınlarına dikkat çekmek ve doğaya zarar verilen alanları telafi etmek amacıyla başlatılan bir iyilik hareketine dönüştü. Hatıra ormanının açılışı, sembolik fidan dikiminin ardından yapılan bir söyleşiyle sona erdi.

08.05.2024 12:44
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Okur topluluğu, kitabından ilham aldıkları yazar Çağrı Dörter'e doğum günü hediyesi vermek için düzenledikleri fidan dikme kampanyasıyla Eskişehir'de hatıra ormanı oluşturdu.

Selin Çakmak'ın öncülük ettiği okurlar, "Garip" adlı kitabın kapağında yer alan "Var olan her zerrenin hikayesi" ifadesinden hareketle eserin yazarı Dörter için bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdi.

Proje, büyük orman yangınlarına dikkati çekmek ve tabiatın gördüğü zararı bir nebze olsun telafi etmek amacıyla başlayan bir iyilik hareketine dönüştü.

Yaklaşık 500 kişiden oluşan okur topluluğu, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gökçekısık Mahallesi'nde oluşturdukları "Çağrı Dörter-Garip Hatıra Ormanı"nda 5 bin 313 fidanı toprakla buluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfının katkı ve destekleriyle organize edilen çevre dostu etkinlik, aralarında deprem bölgesinden gelen okurların da olduğu yurt içi ve yurt dışından 150'ye kişinin katılımıyla düzenlendi.

Çağrı Dörter'in de yer aldığı hatıra ormanının açılışı, sembolik fidan dikiminin ardından Tepebaşı Belediyesine bağlı Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiyle sona erdi.

Söyleşide, serinin 8'inci kitabını çıkarmaya hazırlanan Dörter'in eserleri, doğa-insan-varoluş üzerine düşünceleri, yaşamın anlamı ve kitap serisinin teması konuşuldu.

Okurlardan Saffet Başaran, yaptığı açıklamada, kitap serisinin okurları olarak sadece hikayelerle sınırlı kalmayıp gerçek dünyada aktif roller üstlenerek çevresel ve toplumsal bir farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Başaran, hatıra ormanı projesinin, kültürel etkinliklerin ve edebiyatın toplumu şekillendirmedeki gücüne ve toplumsal sorumluluk projelerine ilham kaynağı olabileceğine örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Okur Topluluğu, Yazar Çağrı Dörter'e Hatıra Ormanı Hediye Etti - Son Dakika

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