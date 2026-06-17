Oltu Cağ Kebabı Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Oltu Cağ Kebabı Denetimleri Artıyor

Oltu Cağ Kebabı Denetimleri Artıyor
17.06.2026 12:47
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Oltu'da cağ kebabının marka değerini korumak için denetimler sıkılaşıyor, belgeler zorunlu hale geliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde en önemli gastronomi değerlerinden biri olan Oltu Cağ Kebabı için denetimler sıkılaşıyor. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3 Temmuz 2009 tarihinde coğrafi işaret tescili alınan Oltu Cağ Kebabı'nın marka değerinin korunması amacıyla yeni uygulamalar hayata geçiriliyor.

Altyapı çalışmalarını tamamlayan Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu'nun markası olan cağ kebabı ilçede ve Türkiye geneli faaliyet gösteren cağ kebabı işletmelerinin tabelalarında "Oltu Cağ Kebabı" ismini kullanmalarını ve oda tarafından verilecek yetki belgesini almalarını zorunlu hale getirildiğini ifade etti. Yetkililer, gerekli belgeyi bulundurmayan ve tabelalarında Oltu ismine yer vermeyen işletmelerin önce uyarılacağını, kurallara uyulmaması halinde ise cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti. Uygulamayı destekleyen vatandaşlar ise Oltu Cağ Kebabı'nın coğrafi işaret tescilinin Oltu'ya ait olduğunu vurgulayarak, "Oltu Cağ Kebabı'nın tapusu Oltu'dadır. Bu gerçeğe kimse itiraz edemez" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Oltu Cağ Kebabı Denetim Komisyonu Üyesi Kadir Parlak, coğrafi işaret tescilinin alınmasında büyük emekler harcandığını belirterek, başta Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca olmak üzere sürece katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Parlak, Oltu Cağ Kebabı'nın Oltu'nun en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Yürüttüğümüz denetimlerin amacı herhangi bir işletmeyi hedef almak ya da cezalandırmak değildir. Amacımız, yıllar süren emeklerle alınan coğrafi işaret tescilini korumak ve Oltu Cağ Kebabı'nın gerçek kimliğini gelecek nesillere aktarmaktır. Oltu Cağ Kebabı'nın ana vatanı Oltu'dur ve coğrafi işaret tescili de bu adla alınmıştır."

Bazı bölgelerde farklı isimlerle cağ kebabı tanıtımları yapıldığını dile getiren Parlak, "Bugün bazı yerlerde 'Tortum Cağ Kebabı' veya 'Artvin Cağ Kebabı' gibi ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Ancak hukuken korunan ve coğrafi işaretle tescillenen ürünün adı Oltu Cağ Kebabı'dır. Bu nedenle farklı ilçe veya şehir isimleriyle yapılan kullanımlar, coğrafi işaretin ruhuna ve tescil kapsamına uygun değildir" dedi.

Oltu'nun kültürel ve ekonomik değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Parlak, "Bu mücadele sadece bir isim mücadelesi değildir. Bu mücadele Oltu'nun kültürüne, tarihine, ekonomisine ve marka değerine sahip çıkma mücadelesidir. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası olarak hukuki haklarımızı korumaya, denetimlerimizi sürdürmeye ve bu değere sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Oltu Cağ Kebabı Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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