Oltu'da Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
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Oltu'da Aşure Dağıtımı Yapıldı

Oltu\'da Aşure Dağıtımı Yapıldı
26.06.2026 16:54
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Kaymakam Mustafa Çelik, Oltu'da aşure dağıtımı programında vatandaşlarla buluştu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kaymakamı Mustafa Çelik, aşure dağıtımı programında vatandaşlarla buluştu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından düzenlenen aşure dağıtımı programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, cuma namazının ardından Oltu Aslanpaşa Camii avlusunda düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kaymakam Çelik, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal kaynaşmaya önemli katkı sağladığını ifade etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kaymakam Çelik vatandaşlarla sohbet ederek Muharrem ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Aşure ikramının tamamlanmasının ardından program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Oltu'da Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

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