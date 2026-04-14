Oltu\'da genç sesler ter döktü

Erzurum'un Oltu ilçesinde Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen okullar arası ses yarışması, genç yetenekleri sahneye taşıdı.

Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım yaptı. Mehmet Akif İlkokulu korosunun seslendirdiği türkülerle başlayan etkinlikte, ilçedeki ortaokul ve liselerden toplam 16 öğrenci sahne alarak performans sergiledi. Gece boyunca birbirinden farklı eserleri başarıyla seslendiren öğrenciler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Program, öğrenci velileri ve müzikseverlerin yoğun katılımıyla takip edildi.

Oltu Gençlik Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen yarışmada, geçen yılın birincisi Umut Başar bu yıl da birinciliği elde etti. Ortaokul kategorisinde yarışan Başar, Kara Gözlüm adlı eseri seslendirerek jüri üyelerinden tam not aldı. Yarışmada jüri üyeliğini Erzurum'dan gelen müzik akademisyenleri üstlendi. Etkinlik sonunda yarışmaya katılan tüm öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam tarafından katılım belgeleri verildi. Dereceye giren öğrencilere ise ödülleri Oltu Kaymakamı Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili Emre Yavuz ve Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Cüney Kazdal tarafından takdim edildi.

Oltu Gençlik Merkezi yetkilileri, geleneksel olarak düzenlenen yarışmayla genç yetenekleri ortaya çıkarmayı ve müziğe ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Oltu Gençlik merkezi müzik öğretmenlerinden Yusuf Albayrak, " Oltu'da gençlik merkezimizin ikincisini düzenlediği ses yarışmasını da sonlandırdık. Gelenek haline getirdiğimiz yarışmada ulaşa bildiğimiz kadar gençlerimize ulaşıp en güzel başarılar imza atmalarımı sağlamak, adil ve güzel bir yarışma oldu emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM