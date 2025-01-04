Oluz Höyük'te Tarihi Taşlar Araştırılıyor

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Oluz Höyük'te keşfedilen tarihi tapınakların inşasında kullanılan gizemli taşlar araştırılıyor

AMASYA - Amasya'daki Oluz Höyük kazısında gün yüzüne çıkarılan tarihi tapınakların inşasında çoğunlukla kullanılan açık yeşil renkli gizemli taşlar inceleniyor. İnce taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarının benzeri kazı alanına 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulundu. Bilim adamları, höyükten ve taş ocağındaki kaya parçalarından numuneler alıp laboratuvarda araştırma yapacak.

"Kutsal alanın inşasında bu taş tercih edilmiş"

18 yıldır süren kazılarda Anadolu'da ilk defa bulunan 2 bin 600 yıllık Kubaba kutsal alanındaki 3 sunağın duvarlarının yüzde 90 oranında ince taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarından oluştuğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Kutsal alanın inşasında yüzde 90 oranında bu taşın tercih edilmiş olduğunu anladık. Hafif olması sebebiyle işlenebilme noktasında çok pratik. Renk olarak da peyzajla bütünlük sağlıyor. Yapıların kutsal olarak değerlendirilen bu taşla bina edildiğini anlamış bulunuyoruz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Gürel'in Oluz Höyük ve çevresinde gerçekleştirdiği jeoarkeoloji araştırmalarında özgül ağırlığı diğer taşlardan hafif olan bu taşın kaynak bölgesinin 10 kilometrede mesafedeki Doğantepe köyünde belirlediğine değinen Prof. Dr. Dönmez, "Oluz Höyük'te kullanılan bu özel taşın höyük ıssızlaştıktan sonra da günümüze kadar ev temellerinde kullanılmış olduğunu belirledi. Antik çağdan günümüze kadar yaşayan bir taş ocağının da keşfi gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Kesin sonuçları duyuracağız"

3 bin 500 yıl öncesine dayanan Hitit tabakasının yanı sıra Frig, Med, Pers ve Helenistik Dönem tabakalarında da aynı taşların kullanıldığının görüldüğüne anlatan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dönmez, "İnsan gözüyle olan benzerlikler çok açık. Her iki bölge arasındaki ilişkiyi işaret ediyor. Bundan sonraki aşama antik taş ocağından ve Oluz Höyük'ten numuneler alıp laboratuvarlarda karakterizasyon ve eşleştirme çalışması yapacağız. Kesin sonuçları kamuoyuna duyuracağız" şeklinde konuştu.

Antik taş ocağında incelemede bulunan Arkeojeofizik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel de taşların Oluz Höyük'te yapı taşı olarak çok iyi değerlendirildiğine işaret etti. Günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan tarihe sahip Oluz Höyük'te, Kalkolitik'ten başlayarak Erken Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Pers, Med, Helenistik dönemleri ile Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluklarının izleri görüldüğü kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerliyor.