Oluz Höyük'te Tarihi Taşlar Araştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Oluz Höyük'te Tarihi Taşlar Araştırılıyor

Amasya'daki Oluz Höyük kazısında, tapınakların inşasında kullanılan gizemli taşlar inceleniyor.

04.01.2025 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oluz Höyük'te keşfedilen tarihi tapınakların inşasında kullanılan gizemli taşlar araştırılıyor

AMASYA - Amasya'daki Oluz Höyük kazısında gün yüzüne çıkarılan tarihi tapınakların inşasında çoğunlukla kullanılan açık yeşil renkli gizemli taşlar inceleniyor. İnce taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarının benzeri kazı alanına 10 kilometre mesafedeki Doğantepe köyünde antik taş ocağında bulundu. Bilim adamları, höyükten ve taş ocağındaki kaya parçalarından numuneler alıp laboratuvarda araştırma yapacak.

"Kutsal alanın inşasında bu taş tercih edilmiş"

18 yıldır süren kazılarda Anadolu'da ilk defa bulunan 2 bin 600 yıllık Kubaba kutsal alanındaki 3 sunağın duvarlarının yüzde 90 oranında ince taneli tüf olarak adlandırılan volkanik kaya parçalarından oluştuğunu belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Kutsal alanın inşasında yüzde 90 oranında bu taşın tercih edilmiş olduğunu anladık. Hafif olması sebebiyle işlenebilme noktasında çok pratik. Renk olarak da peyzajla bütünlük sağlıyor. Yapıların kutsal olarak değerlendirilen bu taşla bina edildiğini anlamış bulunuyoruz" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Gürel'in Oluz Höyük ve çevresinde gerçekleştirdiği jeoarkeoloji araştırmalarında özgül ağırlığı diğer taşlardan hafif olan bu taşın kaynak bölgesinin 10 kilometrede mesafedeki Doğantepe köyünde belirlediğine değinen Prof. Dr. Dönmez, "Oluz Höyük'te kullanılan bu özel taşın höyük ıssızlaştıktan sonra da günümüze kadar ev temellerinde kullanılmış olduğunu belirledi. Antik çağdan günümüze kadar yaşayan bir taş ocağının da keşfi gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Kesin sonuçları duyuracağız"

3 bin 500 yıl öncesine dayanan Hitit tabakasının yanı sıra Frig, Med, Pers ve Helenistik Dönem tabakalarında da aynı taşların kullanıldığının görüldüğüne anlatan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dönmez, "İnsan gözüyle olan benzerlikler çok açık. Her iki bölge arasındaki ilişkiyi işaret ediyor. Bundan sonraki aşama antik taş ocağından ve Oluz Höyük'ten numuneler alıp laboratuvarlarda karakterizasyon ve eşleştirme çalışması yapacağız. Kesin sonuçları kamuoyuna duyuracağız" şeklinde konuştu.

Antik taş ocağında incelemede bulunan Arkeojeofizik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel de taşların Oluz Höyük'te yapı taşı olarak çok iyi değerlendirildiğine işaret etti. Günümüzden 6 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan tarihe sahip Oluz Höyük'te, Kalkolitik'ten başlayarak Erken Tunç Çağı, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Pers, Med, Helenistik dönemleri ile Anadolu'ya ilk gelen Türk topluluklarının izleri görüldüğü kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın uyguladığı 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde ilerliyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Güncel, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Oluz Höyük'te Tarihi Taşlar Araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:54 Orhan Gencebay’dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Oluz Höyük'te Tarihi Taşlar Araştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.