Olympos Antik Kenti'nde Yeni Mozaikler Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Olympos Antik Kenti'nde Yeni Mozaikler Bulundu

Olympos Antik Kenti\'nde Yeni Mozaikler Bulundu
19.06.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca'daki Olympos'ta yapılan kazılarda yeni mozaikler ve yazıtlar bulundu, çalışmalar sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen çalışmalarda, kilise önünde yazıt ile kilise zemininde yeni mozaik alanları bulundu.

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntıları barındıran Olympos Antik Kenti'nde 2006'da başlayan kazılar, son 4 yılda 12 ay boyunca kesintisiz devam ediyor.

Bugüne kadar 1 ve 3 nolu kilise, giriş kompleksi, Piskoposluk Sarayı, köprü, Lykiarkes Marcus Aurelius Arkhepolis Anıt Mezarı, mozaikli yapı, Antimakhos Lahdi ve Liman anıtsal mezarları gibi eserlerin tespit edildiği antik kentte, tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl yapılan çalışmalarda, 1 Nolu Kilise zemininde yeni mozaik alanları ile kilise girişinde mozaikten oluşan bir yazıt ortaya çıkarıldı.

Kazı başkanı ve Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş Öztaşkın, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının her yıl artarak devam eden ödenek ve destekleriyle 12 ay kesintisiz kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Olympos'ta daha önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılındaki çalışmalarda yeni mozaik alanı ve yazıt ortaya çıkardıklarını belirten Öztaşkın, "Olympos, şaşırtıcı bir şekilde mozaikleriyle bizleri sürprizlerle karşılayan bir kent. 2022, 2023 yıllarında ve daha öncesinde 2017 yılında çalıştığımız mekanlarda çok zengin dekora sahip mozaik zeminlerle karşılaşmıştık. 2024 yılında 1 Nolu Kilise'nin zemin mozaiklerini bulduk ve bunları ortaya çıkardık." dedi.

Kilisenin hem ek mekanında hem ana mekanındaki mozaiklerde geometri ve bitkisel motiflerin yanı sıra yazıtlarla da karşılaştıklarını anlatan Öztaşkın, yazıtlardan bir tanesinin hemen kilisenin giriş kapısının önünde yer aldığını ifade etti.

Yazıtta "buraya sadece doğru yolda olanlar girebilir" diye bir ifadenin yer aldığına dikkati çeken Öztaşkın, "Tam kiliseye girerken konumlanan bir mozaik yazıt. Bunun yanı sıra banilerinin isimlerinin yazdığı mozaikler de ortaya çıktı. Bunlar Likya bölgesi için bütün Olympos'u düşündüğümüz zaman hakikaten mozaik zemin döşemeleri anlamında zengin bir kent olduğu anlaşılıyor." diye konuştu.

Yeni tapınak yapısı izleri bulunan alanda çalışma yapılacak

Roma dönemine ait nekropol ve mezarlık alanının Bizans döneminde artan nüfusla birlikte sivil yerleşime dönüştüğünü dile getiren Öztaşkın, bu dönüşümün izlerini sürdükleri bu yapılarda kazı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapının milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildiğini ancak 6. yüzyılda yıkılıp yandığını tespit ettiklerini anlatan Öztaşkın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yandıktan sonra da yanık tabakasının üzerine tekrar duvarlar inşa edilerek aşağı yukarı aynı planı koruyarak aynı işlevde tekrar kullanılmış. Taş döşeli zeminlere sahip çok mekanlı bir sivil konut yapısı. Şu anda orada çalışmalarımız devam ediyor. Yine 2025 yılı kazı programımızda aslında yeni bir tapınak yapısı var. Öyle düşündüğümüz bir alan var. Bosajlı kesme taş duvarlara sahip cephelerini geçen senenin sonunda görmüştük. Yapı planı ve malzeme tekniğine bakıldığında tapınak ihtimalini gözler önüne seriyor. Bu yıl için önümüzdeki günlerde orada kazı çalışmalarına başlayacağız."

Bu yıl kentin batısındaki nekropol alanları, kent merkezinde bulunan tapınak, piskoposluk sarayı ve 3 Nolu Kilise gibi anıtsal yapılarda çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Öztaşkın, kentin kuzey kesimindeki çalışmaları ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde bitirmeyi, ardından kentin güney kesiminde çalışmaları yoğunlaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Kazı başkanı Öztaşkın, bu yıl sivil yerleşim alanında yaptıkları çalışmalarda pitos (saklama küpü) ele geçirdiklerini, kentte çıkan eserlerin ise Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kumluca, antalya, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Olympos Antik Kenti'nde Yeni Mozaikler Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:14:01. #7.13#
SON DAKİKA: Olympos Antik Kenti'nde Yeni Mozaikler Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.