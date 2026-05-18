TTK 100. Yıl Kitaplığı OMÜ\'de Açıldı

Türk Tarih Kurumu'nun Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla üniversite kütüphanelerinde oluşturduğu "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türk Tarih Kurumu yayınlarından oluşan özel koleksiyonun açılış töreni, Samsun Vali Yardımcısı ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Turgut Türkmen ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Programa ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Uğur Donbay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında, Türk Tarih Kurumu yayınlarından oluşan yaklaşık bin 600 eserlik özel koleksiyon araştırmacıların, öğrencilerin ve vatandaşların erişimine sunuldu.

Rektör Aydın: "Dil ve tarih benliğimizin oluşmasındaki en önemli unsurlardan biridir"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel ve kültürel miras açısından önemli çalışmalara imza attığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada Türk Tarih Kurumunun Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle hazırladığı kitaplığımızın üniversitemize hibe edilmesi dolayısıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dil ve tarih, benliğimizin oluşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kendi şahsi mirasını hem Türk Tarih Kurumuna hem de Türk Dil Kurumuna bağışlayarak bu konunun önemine dikkat çekmiştir. Türk Tarih Kurumu da bu bilinçle çok kıymetli yayın faaliyetleri ve akademik çalışmalar yürütmekte; dünya tarihine, Türk dünyasına ve ülkemize önemli katkılar sunmaktadır."

Bağışlanan eserlerin akademik çalışmalara önemli katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Bugün üniversitemize çok kıymetli yayınlar kazandırılıyor. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve şehrimizdeki vatandaşlarımız bu kaynaklardan yararlanabilecek, eğitim ve akademik çalışmalarında bu eserleri değerlendirebilecektir" dedi.

Prof. Dr. Özgen: "Tarihe, sosyal bilimlere ve kitaba vurgu yapmak istiyoruz"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise konuşmasında kurumun kuruluş misyonuna ve yürütülen çalışmalara değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Tarih Kurumuna verdiği öneme dikkat çekti. Özgen, "Türk Tarih Kurumu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat kurulmuş ve Atatürk, yaşadığı müddetçe kurumun faaliyetlerini yakından takip etmiştir. Daha sonra da faaliyetlerin kesintiye uğramaması için kendi mirasını Türk Tarih Kurumuna bağışlamıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, gazilerini ve şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla üniversitelerde oluşturulan kitaplıklara yoğun ilgi gösterildiğini belirten Özgen, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, kitaba ve kütüphanelere vurgu yapmak amacıyla üniversitelerimizin merkez kütüphanelerinde Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplıklarını oluşturmaya başladık. Üniversitelerimizden ve özellikle öğrencilerimizden gördüğümüz ilgi bizleri son derece mutlu etti. Önümüzdeki süreçte Türkiye'deki tüm üniversitelerin merkez kütüphanelerinde Türk Tarih Kurumu yayınlarının yer alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından "Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı"nın açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. - SAMSUN