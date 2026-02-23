Onkoloji Hastalarına El Sanatları Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onkoloji Hastalarına El Sanatları Kursu

23.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Şehir Hastanesi'nde, onkoloji hastalarına motivasyon sağlamak için el sanatları kursları düzenleniyor.

Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki hastalar için zorlu tedavi sürecinde yaşam motivasyonlarını artırmak amacıyla el sanatları branşlarında kurslar düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarınca (KOMEK) kanser tedavisi gören hastaların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Konya Şehir Hastanesi Onkoloji Servisi'nde el sanatları branşlarında çeşitli kurslar hayata geçirildi.

Hafta içi her gün belirli saatler arasında radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji ve hematoloji servislerinde yatan hasta ve yakınlarına yönelik düzenlenen eğitimler ilgi görüyor.

Kursiyerler, takı tasarımı, tespih, ahşap boyama, ip sanatı, şişsiz parmak örgü, filografi ve keçe gibi çeşitli el sanatlarıyla ilgilenerek keyifli zaman geçiriyor.

Üretilen ürünler ise hediye ediliyor.

"Hastalarımız, hem üretkenliklerini ortaya çıkarıyor hem de topluma bağlılıklarını devam ettiriyor"

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, AA muhabirine, yürütülen çalışmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hasta ve yakınlarının zorlu süreci KOMEK eğitmenlerinin ve sosyal hizmetler uzmanlarının desteğiyle daha kolay ve güzel geçirdiğini anlatan Çiçek, "Bu dönemde hasta ve yakınlarının moral ve motivasyona ihtiyacı var, bunu burada sağlıyoruz. Hastalarımız, hem üretkenliklerini ortaya çıkarıyor hem de topluma bağlılıklarını devam ettiriyor. Hasta ve yakınları stresli süreci daha sakin yaşıyor. Ayrıca tedavi süreçlerinin daha olumlu geçtiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

"Bu işlerle vakit geçiriyor, ilaçlarımızı alıyoruz"

Lösemi tedavisi gören kursiyerlerden Hacı Osman Ural, tedavi sürecinde bir şeylerle meşgul olmanın çok iyi geldiğini dile getirdi.

Sadece yatmayla olmadığını, bir şeylerle meşgul olmaları gerektiğini anlatan Ural, "Bana destek için yanımda eşim geliyor. O da bu el sanatlarını çok seviyor. Onunla birlikte kurslara başladık. Gözlerimin gördüğü, ellerimin tuttuğu kadar yapıyorum. Bu işlerle vakit geçiriyor, ilaçlarımızı alıyoruz. Emek veren herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Eşine refakat eden Hatice Ural da bir şeylerle ilgilenince huzurlu ve mutlu hissettiklerini kaydetti.

Lösemi tedavisi gören kursiyerlerden Emine Karapınar, uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Akciğer kanseriyle mücadele eden 80 yaşındaki Ali Oyal da tespih dizdiğini, bu etkinlikler sayesinde daha kolay zaman geçirdiklerini vurgulayarak, "Vakit geçiriyor, ağrımızı dindiriyoruz. Bunlarla meşgul olunca ağrımızı unutuyoruz." dedi.

Eğitimlere katılan hastalar ve yakınları, projenin uygulanmasına destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini oluşturdukları mektup köşesiyle iletiyor.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Kültür Sanat, Konya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Onkoloji Hastalarına El Sanatları Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:01:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Onkoloji Hastalarına El Sanatları Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.