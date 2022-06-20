Opera sanatçısından "mavi vatanı" koruyanlara özel beste - Son Dakika
Üye Girişi

Opera sanatçısından "mavi vatanı" koruyanlara özel beste

20.06.2022 12:33

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Oğuz Sırmalı, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beste yaptı ve klip hazırladı.

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Oğuz Sırmalı, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beste yaptı ve klip hazırladı.

Tenor Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, köklü bir mazisi bulunan ve başarılarıyla Türk milletine gurur yaşatan Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yıl dönümü için özel video yapmak istediğini, bu amaçla Komutanlığa başvurduğunu söyledi.

Sırmalı, "Onlar da büyük bir mutlulukla kabul ettiler. Antalya'da İstanbul'da yaptığımız çekimlerle gerçekten güzel bir tanıtım videosu hazırladık. Kırkıncı yılın görkemine yakışacak şekilde teslim ettik. Dilerim halkımız da bu videoyu beğenerek izleyecek." diye konuştu.

Klipte kullanılan müziği Bijen Rahimi ile bestelediklerini, klibin yönetmenliğini ise Oğuzhan Ejderoğlu'nun üstlendiğini kaydeden Sırmalı, videoda, Sahil Güvenlik Komutanlığının ne kadar önemli ve zor bir görev yaptığını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Oğuz Sırmalı, "Komutanlıktaki bir personelin aldığı eğitimlere ve sonrasında nerelerde görev yaptığına yer verdik. Çok zorlu görevler var, gece yok, gündüz yok. Sürekli bu sınırları korumak zorundalar. Dolayısıyla sabit bir binaları yok. Çünkü o gemi bir karakol, geminin üstünde hayat sürüyorlar. Her an her yere gidebilirler." dedi.

Çekimler sırasında kendilerinin de bu koşullara bizzat şahit olduklarını anlatan Sırmalı, "Botlarda yer aldık, eğitim tatbikatına katıldık, onlara yetişmeye çalıştık. Onları en iyi şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tenor Oğuz Sırmalı, yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını, herkesin özveriyle bu işte yer aldığını belirterek, "Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışanların ne kadar meşakkatle ve özveriyle görev yaptıklarını gösterebilmek amacıyla gururla bu videoyu hazırladık. Bizim için en değerli olan da buydu." ifadelerini kullandı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığının bestesi olarak kalacak"

Müzisyen Rahimi ile besteledikleri müziğe de değinen Sırmalı, bestenin, videonun senaryosuyla doğru orantılı olduğunu, beste aşamasının 15 gün sürdüğünü bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Oğuz Sırmalı, şunları kaydetti:

"Eğitim aşamasını, mezuniyet aşamasını anlatan gururlu bir müzik ve etkileyici bir final müziği olması gerekiyordu, bunları yapmaya çalıştık. Tamamen özgün bu beste, Sahil Güvenlik Komutanlığının bestesi olarak kalacak. Bütün enstrümanlar canlı kaydedildi. Epik bir müzik var, senfoni var, yaylılar, üflemeliler, aşağı yukarı 35-40 kişilik bir orkestra oldu. Müzik de bu anlamda videonun o görselliğini ve etkileyiciliğini destekleyecek şekilde yapıldı."

Video klip, "https://www.youtube.com/watch'v=Uh-mEbpjJAo" adresinden izlenebiliyor.

YORUMLAR
500
Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! Türkiye'deki en ucuz otomobil Citroen Ami, 25 dakikada tükendi! Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi Çin'in Hainan Sahilinde Şarkı Söyleyen Gizemli Kumlar Keşfedildi Son dakika haberi! İzmir'de Cinsel İstismar Davası: Zihinsel Engelli Yurttaşa Çocuk Yaşta Başlayan İstismar 10 Yıl Sürmüş Son dakika haberi! İzmir'de Cinsel İstismar Davası: Zihinsel Engelli Yurttaşa Çocuk Yaşta Başlayan İstismar 10 Yıl Sürmüş
Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Opera sanatçısından 'mavi vatanı' koruyanlara özel beste - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:34:17. #1.12#
SON DAKİKA: Opera sanatçısından "mavi vatanı" koruyanlara özel beste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement