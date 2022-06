Opera sanatçısından "mavi vatanı" koruyanlara özel beste

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Oğuz Sırmalı, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beste yaptı ve klip hazırladı.

Tenor Oğuz Sırmalı, AA muhabirine, köklü bir mazisi bulunan ve başarılarıyla Türk milletine gurur yaşatan Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yıl dönümü için özel video yapmak istediğini, bu amaçla Komutanlığa başvurduğunu söyledi.

Sırmalı, "Onlar da büyük bir mutlulukla kabul ettiler. Antalya'da İstanbul'da yaptığımız çekimlerle gerçekten güzel bir tanıtım videosu hazırladık. Kırkıncı yılın görkemine yakışacak şekilde teslim ettik. Dilerim halkımız da bu videoyu beğenerek izleyecek." diye konuştu.

Klipte kullanılan müziği Bijen Rahimi ile bestelediklerini, klibin yönetmenliğini ise Oğuzhan Ejderoğlu'nun üstlendiğini kaydeden Sırmalı, videoda, Sahil Güvenlik Komutanlığının ne kadar önemli ve zor bir görev yaptığını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Oğuz Sırmalı, "Komutanlıktaki bir personelin aldığı eğitimlere ve sonrasında nerelerde görev yaptığına yer verdik. Çok zorlu görevler var, gece yok, gündüz yok. Sürekli bu sınırları korumak zorundalar. Dolayısıyla sabit bir binaları yok. Çünkü o gemi bir karakol, geminin üstünde hayat sürüyorlar. Her an her yere gidebilirler." dedi.

Çekimler sırasında kendilerinin de bu koşullara bizzat şahit olduklarını anlatan Sırmalı, "Botlarda yer aldık, eğitim tatbikatına katıldık, onlara yetişmeye çalıştık. Onları en iyi şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Tenor Oğuz Sırmalı, yaklaşık 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını, herkesin özveriyle bu işte yer aldığını belirterek, "Sahil Güvenlik Komutanlığında çalışanların ne kadar meşakkatle ve özveriyle görev yaptıklarını gösterebilmek amacıyla gururla bu videoyu hazırladık. Bizim için en değerli olan da buydu." ifadelerini kullandı.

"Sahil Güvenlik Komutanlığının bestesi olarak kalacak"

Müzisyen Rahimi ile besteledikleri müziğe de değinen Sırmalı, bestenin, videonun senaryosuyla doğru orantılı olduğunu, beste aşamasının 15 gün sürdüğünü bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Oğuz Sırmalı, şunları kaydetti:

"Eğitim aşamasını, mezuniyet aşamasını anlatan gururlu bir müzik ve etkileyici bir final müziği olması gerekiyordu, bunları yapmaya çalıştık. Tamamen özgün bu beste, Sahil Güvenlik Komutanlığının bestesi olarak kalacak. Bütün enstrümanlar canlı kaydedildi. Epik bir müzik var, senfoni var, yaylılar, üflemeliler, aşağı yukarı 35-40 kişilik bir orkestra oldu. Müzik de bu anlamda videonun o görselliğini ve etkileyiciliğini destekleyecek şekilde yapıldı."

Video klip, "https://www.youtube.com/watch'v=Uh-mEbpjJAo" adresinden izlenebiliyor.