Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi

Ordu\'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi\'nde 90 bin kişiye hizmet verildi

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, öğrencilerin vakit geçirdiği merkezi 2019'da hizmete açtıklarını belirtti. Merkezdeki tüm imkanlardan ücretsiz yararlanan öğrenciler, 3 yılda 90 bin ziyaretçiye ulaştı. Gençler, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir ortama sahip olduklarını ifade etti.

09.02.2024 16:08
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, öğrencilerin vakit geçirdiği merkezi 2019'da hizmete açtıklarını söyledi.

Öğrencilerin merkezdeki tüm imkanlardan ücretsiz yararlandığını belirten Geçtan, "Üç yılda 90 bin ziyaretçiyi buldu. Çocuklar, gençler çok rağbet ediyor. Burada hem boş zamanlarını değerlendirebiliyorlar hem de ders çalışma ortamları var. Gençlerimize, geleceğin büyüklerine bir öğretmen de olarak başkanlığımın ilk icraatı Gençlik Merkezi oldu. Aybastı'da da çocuklar burayı çok sevdi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu'nun Aybastı ilçesinde Şehit Salih Altuntaş Gençlik Merkezi'nde 90 bin kişiye hizmet verildi - Son Dakika


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