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Ordu'da 19. Çambaşı Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da 19. Çambaşı Kış Festivali Başladı

Ordu\'da 19. Çambaşı Kış Festivali Başladı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 19. Çambaşı Kış Festivali başladı. Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde off-road gösterileri ve kayak yarışları yapıldı. Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

03.02.2024 20:17
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalde, off-road kulüplerince gösteri sunuldu.

Yaklaşık 50 aracın yer aldığı gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 70 civarında katılımcıyla kayak yarışları gerçekleştirildi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ordu'da 19. Çambaşı Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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