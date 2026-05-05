Ordu\'da Edebiyat ve Kitap Günleri Başladı
05.05.2026 22:29
Altınordu Belediyesinin düzenlediği etkinlik, 10 Mayıs'a kadar sürecek kültürel aktivitelerle dolu.

Ordu'da, Altınordu Belediyesince düzenlenen "6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programın açılışında, kitabın bir insanın en yakın arkadaşı, dostu olduğunu söyledi.

İnanır, okumanın yaşı olmadığına işaret etti.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, etkinliği her geçen yıl geliştirerek gerçek bir kültür sanat şölenine dönüştürdüklerini belirtti.

Festivalde söyleşi, imza günleri ve konserlerin düzenleneceğini ifade eden Tepe, "Bugün başlayan etkinlikler dizisi 10 Mayıs'ta sona erecek. Ordulu hemşehrilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi bu 10 gün boyunca kitaplarla yaşamaya, yazarlarla buluşmaya ve akşamları eğlenceye davet ediyoruz." dedi.

Edebiyat ve Kitap Günleri Koordinatörü İbrahim Dizman da kitap fuarını da edebiyat festivalini de kapsayan etkinlikte tarih atölyeleri, okur, yazar buluşmaları, konser ve tiyatro oyunlarının yer aldığını ifade etti.

Çocuk korosunun müzik dinletisi sunmasının ardından eski CHP milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile şair ve yazar Ahmet Ümit tarafından söyleşi düzenlendi.

Programa, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu Baro Başkanı Birsen Uçar, Çamaş Belediye Başkanı Leyla Çıtır, Gürgentepe Belediye Başkanı Cemil Coşkun, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel ile siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
