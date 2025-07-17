Ordu'da Mahalle ve Sokak Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ordu'da Mahalle ve Sokak Yarışması Ödül Töreni

Ordu\'da Mahalle ve Sokak Yarışması Ödül Töreni
17.07.2025 17:03
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Ordu'da 'En Güzel Mahalle, Sokak ve Balkon' yarışmasının ödülleri verildi, potansiyel vurgulandı.

Ordu'da, "En Güzel Mahalle, En Güzel Sokak ve En Güzel Balkon" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye binası önündeki törende, yarışmayla ilçelerin potansiyellerine ortaya çıkararak hareketlenmesini istediklerini söyledi.

Yarışma sonrasında da işin kendilerine kaldığını dile getiren Güler, "Bizim bazı sürprizlerimiz olacak. Her bir mahallenin ihtiyaçlarını belirleyerek daha güzel hale getirmek için bir İsviçre, bir Alman, bir İtalyan mahallesi gibi yapmak için kollarımızı sıvayacağız. 41 mahallenin dışında sonraki yıllarda yapacağımız seçimlerle diğer özelliklerini dikkate alacağız." dedi.

Güler, komşuluk ilişkileri, üretim, yaşanılabilirlik, huzur, yardımlaşma gibi diğer değerleri de ortaya çıkarmak istediklerini belirterek, "Buradaki ana kelime farkındalık oluşturmak. Yaşadığımız yerin farkında mıyız? Bu farkındalığı zamanla turistik bir değere kavuşturmak istiyoruz. Bunu kazanca çevirmek, pastayı büyütmek, aynı zamanda da düşünen, üreten, yarışan Ordu'nun güzel mahallelerini tespit edip bunları da Türkiye'nin en iyisi hale getirmek ve bu güzelliği tüm dünyaya yaymak istiyoruz." diye konuştu.

"En Güzel Sokak" yarışmasında çağdaş ve özgün yapıları ile kentin hayat bulduğu sokaklar ödüllendirildi. Bu kapsamda yarışma birincisi Altınordu Düz Mahalle'de bulunan Sırrı Paşa Caddesi oldu. Altınordu'da Taşbaşı Mahallesi'ndeki Menekşe Sokak ikinci, Ünye'de Kaledere Mahallesi'ndeki Kadılar Yokuşu üçüncü seçildi.

"Görülmeye Değer En Güzel Balkon" yarışmasında birinci Fatsa Dolunay Mahallesi'nden Reyhan Mollaoğlu, ikinci Ünye Atatürk Mahallesi'nden Ayten Müftüoğlu, üçüncü ise Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nden Zülgar Yılmaz'ın balkonu oldu.

"Görülmeye Değer En Güzel Mahalle" yarışmasında 576 kırsal mahalle arasından belirlenen kriterlere uygun 41 mahalle belirlendi.

Yarışmada dereceye giren sokak ve mahalleler için muhtarlara, balkon sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Kültür Sanat, Belediye, Turizm, Kültür, Çevre, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da Mahalle ve Sokak Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

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