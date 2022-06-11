Tiyatrocular, oyunun ardından bir araya geldikleri öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye etti.

Ordu 'da ilkokul öğrencileri için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Ordu'da öğrenciler, 'Otobüs Durağında Üç Bencil' oyununu izledi - Son Dakika

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