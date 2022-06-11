Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi

11.06.2022 15:03
Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi

Ordu'da ilkokul öğrencileri için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Ordu'da ilkokul öğrencileri için "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyun sahnelendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesindeki Şehit Mitat Eren İlkokulu'nda öğrenim gören 45 öğrenciyi tiyatroyla buluşturdu.

Öğrenciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı oyunu izledi.

Tiyatrocular, oyunun ardından bir araya geldikleri öğrencilere boyama kitabı ve kalem hediye etti.

YORUMLAR
500
Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı Orman gülleri açtı, yaylalar sarıya boyandı Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, 8 aydan sonra askerlerle ilk kez görüştü Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, 8 aydan sonra askerlerle ilk kez görüştü
Kaynak: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da öğrenciler, 'Otobüs Durağında Üç Bencil' oyununu izledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 15:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da öğrenciler, "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununu izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement