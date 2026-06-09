Ordu'da Türk Mutfağı Haftası lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da Türk Mutfağı Haftası lezzetleri tanıtıldı

09.06.2026 14:22
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Ordu'da, Emine Erdoğan himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı. Perşembe ilçesindeki etkinlikte konuşan Başkan Güler, yöresel yiyeceklerin turizm açısından cazip olduğunu vurguladı.

Ordu'da, Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöreye özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, "Bir Sofrada Miras" temasıyla "sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki İskele mevkisinde kutlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kortej yürüyüşünün ardından yaptığı konuşmada, yöresel yiyeceklerin turizm açısından bir cazibe konusu olduğunu söyledi.

Güler, herkesi, kendine has güzel yemekleri bulunan Ordu'ya davet etti.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise bu coğrafyanın yüzyıllar boyunca kültürler arası köprü kurma yolculuğunda insanları bir sofrada buluşturduğunu ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da Ordu'nun saklı lezzet hazinesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Ninelerimizden miras aldığımız bu eşsiz tarifleri modern sunumlarla harmanlayarak gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Emine Erdoğan'ın katılımcılara gönderdiği video mesaj da etkinlikte gösterildi.

Halkoyunları ekiplerinin sahne aldığı programda, Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kenan Pala, "Sofrada Yaşayan Miras Olarak Ordu'nun Yöresel Ot Yemekleri" konulu sunum yaptı.

Kentin coğrafi işaretli ürünlerinin de ikram edildiği programda, Kent Orkestrası konser verdi.

Vali Muammer Erol, Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, ilçe belediye başkanları ile yöresel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da Türk Mutfağı Haftası lezzetleri tanıtıldı - Son Dakika

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