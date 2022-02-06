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Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü - Son Dakika

Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

06.02.2022 14:32
Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Uluvahta Yaylası'nda kar festivali yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gölköy Belediyesince Uluvahta Yaylası'nda birincisi düzenlenen festival halkoyunları gösterisiyle başladı.

Davul ve zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynayan vatandaşlar, kızakla kayma keyfi yaşadı.

Tiyatro gösterisinin de yapıldığı festivalde katılımcılara, pancar çorbası, patates ve çay ikram edildi.

Festivalde yapılan kızakla kayma yarışmasında dereceye girenlere katılım belgesi ve hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, bu sene Ordu'nun birçok yaylasında kar festivallerinin yapıldığını belirterek, festivallere yoğun katılımın olduğunu söyledi.

Uluvahta Yaylası'nda bu sene ilkini yaptıkları festivalin beklenenin üzerinde ilgi gördüğünü aktaran Güler, soğuğa rağmen yaylaya gelenlere teşekkür etti.

Güler, gelecek haftalarda farklı ilçelerde bu tür etkinliklerin süreceğini de kaydetti.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ da bu festivallin geleneksel hale geleceğini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Festival, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerin ardından sona erdi.

Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü
Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü
Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü
Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü

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Festival, Gölköy, Ordu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da Uluvahta Yaylası'nda düzenlenen festival büyük ilgi gördü - Son Dakika


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