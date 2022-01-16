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Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti - Son Dakika

Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti

16.01.2022 19:01
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 4'üncü Argan Yaylası Kar Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde düzenlenen 4'üncü Argan Yaylası Kar Festivali, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi ile Akkuş Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 1600 rakımlı Argan Yaylası'nda gerçekleştirildi. Festivalde katılımcılar, yöresel sanatçıların eşliğinde kar üzerinde horon tepti.

Bölgede devam eden yoğun kar yağışına aldırış etmeyen katılımcılardan bazıları kar üzerinde kızakla kayarken, bazıları da kendi imkanlarıyla kayarak güzel vakit geçirdi.

Çeşitli yarışmaların yapıldığı festivalde, sıcak çorba ikramı da yapıldı.

Festivalde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Argan Yaylamızda önemli günlerden bir tanesini daha yaşıyoruz. Festivalimize ilçemizin dışından, Ünye ve Tokat Niksar'dan da ciddi katılımlar var. İnsanlarımız aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde geldiler ve yaylamızda gönlünce eğleniyorlar." dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise festivalin oldukça renkli geçtiğini ifade ederek, organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Yarışlarda dereceye girenlere verilen ödüllerin ardından sona eren festivale, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları katıldı.

Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti
Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti

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Festival, Akkuş, Ordu, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'daki yayla festivalinde katılımcılar kar üzerinde horon tepti - Son Dakika


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