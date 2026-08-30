Ordu Kültür Yolu Festivali Tamamlandı - Son Dakika
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Ordu Kültür Yolu Festivali Tamamlandı

Ordu Kültür Yolu Festivali Tamamlandı
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Ordu'da düzenlenen festivalde kültür, sanat etkinlikleri ve gastronomi buluştu. Şarkıcı Buray'ın konseri ertelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali tamamlandı.

Türkiye'nin marka değerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festival kapsamında, kültür ve sanatın farklı alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde Fatsa Kültür Sarayı'nda yetişkinlere yönelik Kırkyama Atölyesi düzenlendi.

Zeynep Çağan'ın eşliğinde gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, farklı renk ve desenlerdeki kumaş parçalarını ölçü ve desen hesabına göre birleştirdi.

Katılımcılar, kumaşların kesilmesi, düzenlenmesi, dikilmesi ve yorganlanması aşamalarından oluşan üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimledi.

Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'ndaki Çocuk Köyü etkinliklerinde ise çocuklara birlikte hareket etme, keşfetme ve yeni deneyimler kazanma imkanı sunuldu.

Çocukların festival programına aktif katılımını sağlayan etkinlikler, ailelerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturdu.

Aynı alanda düzenlenen ASELSAN Çocuk Şenliği'nde de bilim ve teknolojiye yönelik etkileşimli içerikler çocuklarla buluşturuldu.

Festival kapsamında Ordu'nun zengin mutfak kültürü de gastronomi dünyasının tanınmış isimleriyle buluşturuldu.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen "Lezzet Noktası" projesi kapsamında Ordu'ya gelen şefler, seçkiye giren işletmeleri ziyaret ederek "Ordu'da ne yenir" listesini hazırladı.

Mutfağa girerek ustalarla bir araya gelen ve yöresel lezzetleri yerinde tadan şefler, kullanılan malzemelerden geleneksel üretim yöntemlerine kadar Ordu mutfağını inceledi.

Öte yandan festival kapsamında bu akşam şarkıcı Buray'ın sahne alacağı konser, KKTC'de bir geminin alabora olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ordu Kültür Yolu Festivali Tamamlandı - Son Dakika

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