Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı - Son Dakika
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Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı

13.09.2022 14:31
Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı

Ordu'nun simgelerinden biri olan ve tahrip edilen "üç kız heykeli", onarımın ardından yeniden yerine yerleştirildi.

Ordu'nun simgelerinden biri olan ve tahrip edilen "üç kız heykeli", onarımın ardından yeniden yerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde, "Tabya başında üç kız yan yana" yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiği anımsatıldı.

Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan heykelin, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca onarılarak aynı yerine yerleştirildiği, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini toplayan heykellerin misafirleri beklediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ordu'da tahrip edilen 'üç kız heykeli' onarıldı - Son Dakika

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