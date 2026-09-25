Ordu Perşembe'deki Yason Burnu 2 bin 300 yıllık antik limanla ilgi görüyor - Son Dakika
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Ordu Perşembe'deki Yason Burnu 2 bin 300 yıllık antik limanla ilgi görüyor

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Ordu Perşembe\'deki Yason Burnu 2 bin 300 yıllık antik limanla ilgi görüyor
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Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu, 2 bin 300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzu kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. 1868'de yaptırılan kilise ve deniz feneriyle ilgi çeken yarımada, yaz aylarında düğün fotoğrafı çekimlerine de tercih ediliyor.

Ordu'da 2 bin 300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntılarına ev sahipliği yapan Yason Burnu Yarımadası, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu, coğrafi özellikleri sayesinde doğal liman özelliği taşırken, bölgede 2 bin 300 yıllık antik liman ile balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunuyor. Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden biri olduğu bilinen yarımada, tarihi dokusu ve Karadeniz'in mavi sularıyla ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Yaklaşık 160 yıllık kilise ve deniz feneri, ziyaretçilerini ağırlıyor

Su sporları ve dalış için de tercih edilen Yason Burnu'nda, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ile deniz feneri bulunuyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla da ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle cazibesi artırılan Yason Burnu, özellikle yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimleri için de tercih ediliyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu yarımada, farklı illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

"Mükemmel bir yer"

İstanbul'da yaşayan Kadir Türkyılmaz, Yason Burnu'nu çok beğendiğini belirterek, "Burası çok güzel bir yer, iklimi ve doğasıyla harika. Ben İstanbul'da oturuyorum. Sadece Ordu ya da Giresunlu olanlar değil, farklı illerden insanlar da burayı biliyorlar. Geçmişte insanlar çok güzel yerlerde yaşamışlar. Rumlar burayı güzel keşfetmişler, mükemmel bir yer. Burayı herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.

"Huzur verici bir alan"

İstanbul'da yaşayan Turahan Bulgan ise Yason Burnu'nu çok beğendiklerini ifade ederek, "Çok güzel, bakımı da yapılmış. Oturma yerleri ve diğer noktalar güzel şekilde düzenlenmiş, huzur verici bir alan. Buranın tarihi zaten tartışılmaz, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Biz de biliyorduk ama bu zamana kadar nasip olmamıştı. Yerinde görmek daha güzel oldu" diye konuştu.

"Geldiğimize değdi"

Bilecikli olan ve İstanbul'dan Yason Burnu'na gelen Orhan Ünal da bölgeyi çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel yerler. Burada yıllar önce yapılmış bir kilise var. Sahil olarak da çok güzel, doğası ve çevresi de güzel. İyi ki gelmişim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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