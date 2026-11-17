Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine ve Mehmet Sarı, yeniden nikah kıydı.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 20 yıl önce boşanan 5 çocuk sahibi Emine Sarı (93) ve Mehmet Sarı (92) çifti, yeniden evlenmeye karar verdi.

Çiftin isteği üzerine Ünye Belediyesi ekipleri harekete geçerek nikah işlemleri için gerekli hazırlıklara başladı.

Nikah işlemleri tamamlanan çift Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle yeniden nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şahitliklerini ise Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ile Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.