Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi

06.03.2022 09:39

Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi İSTANBUL Ümraniye Belediyesi, "Anadolu Ümraniye'de" sloganıyla düzenlenen etkinlik ile, Ordulu vatandaşların memleket hasretine son verdi.

Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi

İSTANBUL Ümraniye Belediyesi, "Anadolu Ümraniye'de" sloganıyla düzenlenen etkinlik ile, Ordulu vatandaşların memleket hasretine son verdi. Ümraniye'de yaşayan Ordulu vatandaşlar, Ümraniye Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp, duydukları hasreti giderdi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin de katıldı.

Ümraniye Belediyesi, "Anadolu Ümraniye'de" sloganıyla düzenlenen etkinlik ile memleket hasretine son verdi. Hayata geçirilen proje sayesinde Ümraniye'de yaşayan vatandaşlar, belediyenin katkılarıyla hazırlanan belgesel ile memleketlerinin güzelliklerini bir kez daha görüp, duydukları hasreti giderdi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen program 25 köy derneğini ağırladı. Erol Aydoğan'ın verdiği mini konserle başlayan program, Ordu Köy Dernekleri için hazırlanan belgesel ile devam etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Burada hep beraber buluşmuş olduk. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada sanatçımızı da dinliyoruz. Bu organizasyon bir nostalji olarak hayatımızın bir parçasında kalır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Bu tip programlar bizler için çok kıymetli"

Programa katılan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, "Kendisi de bir Ordulu olan AK Parti İstanbul İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe'nin sizlere selamını getirdim. Belediye Başkanımızla otururken sohbet ettim ve bu organizasyon 7'nci ilin programıymış. Bu yüzden kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel işlere imza attığı gibi sosyal kültür açısından da birleşme ve benzeşme başlığında bu tip programlar bizler için çok kıymetli ve önemli." dedi.

Öte yandan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım dernek başkanlarına hediye takdiminde bulundu.

Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi
Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi
Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi

YORUMLAR
500
İstanbul'da 19 araç soyan 'Kelebek Atilla' lakaplı hırsız yakalandı İstanbul'da 19 araç soyan 'Kelebek Atilla' lakaplı hırsız yakalandı İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı İstanbul'da ilişkisi olduğu kadını öldüren şüpheli tutuklandı

İsmet Yıldırım, Belgesel, İstanbul, Ümraniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 09:47:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ordulu vatandaşlar Ümraniye'de memleket hasreti giderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement