Orkestrası yolu kaybetti, Semicenk sahneden böyle özür diledi - Son Dakika
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Orkestrası yolu kaybetti, Semicenk sahneden böyle özür diledi

10.07.2023 08:38

23. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nde konser vermek için Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen sanatçı Semicenk'in orkestra ekibinin yolda başka bir yöne sapması nedeniyle Semicenk konserini kısa tutarak şehirden ayrıldı. Semicenk, sahneye çıkarak orkestrasının doğal afetler nedeniyle gelmediğini açıkladı ve izleyicilere daha sonraki bir konserde buluşacaklarını söyledi.

3. Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde konser vermek için Ereğli'ye yola çıkan Semicenk ve orkestra ekibi, orkestra ekibinin kazara Devrek istikametine sapması sonucu birbirini kaybetti. Uzun süre orkestra ekibi ile iletişim sağlayamayan Semicenk konsere yetişmek için yola devam etti. İlçeye gecikmeli ulaşan Semicenk orkestra ekibi olmaması nedeniyle sahnede playback yapmak zorunda kaldı.

EKİPLE İLETİŞİM KURULAMADI

Birkaç parça seslendiren Semicenk Ereğli'ye bir daha gelme sözü vererek sahneden ayrıldı. Öte yandan Semicenk'in orkestra ekibinin kazara başka bir güzergaha gittiği ve olumsuz hava şartları nedeniyle kendileriyle iletişim kurulmakta zorlanıldığı öğrenildi. Sahneden on binlerce kalabalığa seslenen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "Semicenk geldi sizlerle beraber. Hoş geldi. Yalnız Semicenk ayrı yerden geldi. Orkestrası yanlışlıkla Devrek yoluna girmiş ve saplanmış. Bir doğal afetten dolayı sazı, orkestrası yok. Siz ona güzellikler yağdırırsanız playback yaptırırız" diye konuştu.

Orkestrası yolu kaybetti, Semicenk sahneden böyle özür diledi

"ORKESTRAM DOĞAL AFETLERE MARUZ KALDI"

Sahneye çıkarak kendisini dinlemeye gelen kalabalığa hitap eden Semicenk, "Yaşanan afetlerden dolayı herkese geçmiş olsun diyorum. Bu akşam orkestram doğal afetlere maruz kaldıkları için bana eşlik edemediler. Ben gelebildim, sizleri görebilmek için. Bu açıklamayı kendim yapmak istedim. Bu akşamlık beni maruz görürseniz daha sonrasında çok güzel bir konserde buluşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Kültür Sanat Orkestrası yolu kaybetti, Semicenk sahneden böyle özür diledi - Son Dakika


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