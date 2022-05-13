Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı

13.05.2022 11:20

Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sevdiği objelere hayal güçlerini katarak katarak resmeden ortaokul öğrencileri, eserlerini parkta açtıkları sergi ile görücüye çıkardı.

Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sevdiği objelere hayal güçlerini katarak katarak resmeden ortaokul öğrencileri, eserlerini parkta açtıkları sergi ile görücüye çıkardı.

Siverek Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri 6 aylık bir çalışma sonucu yaptıkları renkli boya tablo ve resimleri ilçenin Lezgo Parkında gösterime sundu. Sevdiği objelerini hayal gücü ile renklendiren öğrencilerin sergisi 30 tablodan oluştu. Serginin açılışı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Kaymakamı Aziz Gölbası ve ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından da ilgi gösterilen resim sergisi, yüzlerce kişi tarafından gezildi. Bu gibi sanat çalışmalarının sokakta gösterime sunulması gençlerin özgüvenini artırdığını dillendiren vatandaşlar, ilçe için de sıra dışı bir çalışma olduğunu söyledi.

'Öğrencilerinin kendi yaptıkları resimleri sergilediklerini' söyleyen Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mustafa Çatalkaya, "Öğrencilerimizin yaklaşık 6 ay süren çalışmaları sonucu yaptıkları 30 eseri bugün Lezgo parkında halkın beğenisine sunduk. Misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz geldi. Çocuklar kendi emeklerinin halk tarafından taktir edilmesine çok heyecanlandı, çok sevindiler ve mutlu oldular, inşallah sonra ki zamanlarda bu gibi çalışmalarımız devam edecek" dedi. Altıncı sınıf öğrencisi Gamze Şenateş, yaptığı gül resminin hikayesini anlatarak, yapraklarına ve dalına ayrı bir renk vermek istediğini belirtti. 'Mavi rengi sevdiği için, mavi renkte pasta resmi yaptığını söyleyen Gamze Şenataeş," Normalde pastalar kahverengi ve çilekli olurken, ben mavi rengi sevdiğim için mavi renkte bir pasta yaptım" diye konuştu

Tatlı sevdiği için bir tatlı resmini çizdiğini ve bu çizimi yaparken bile içinde güzel bir duygu oluştuğunu söyleyen öğrencilerden Muazzez Karakayalı, "Sokakta resimlerimizi sergilemek çok güzel bir duygu, birazcık utanıyoruz ama çok huşumuza gidiyor" dedi.

Gün boyu halkın beğenisine sunulan eserler, daha sonra okul koridorlarına asılacağı belirtildi.

Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı
Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı
Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı
Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı

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Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ortaokul öğrencilerinden sokak sergisi: Sevdikleri objeleri hayal gücü ile renklendiren öğrenciler sokak sergisi açtı - Son Dakika


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