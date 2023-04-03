Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto hayatını kaybetti

03.04.2023 07:18
Oscar ödüllü Japon müzisyen Sakamoto hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Sakamoto Ryuiçi, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Sakamoto Ryuiçi, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Sakamoto'nun özel ofisinden yapılan açıklamaya göre, Japon sanatçı için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Başkent Tokyo'da 1952 yılında doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun "Beatles" grubu ile Fransız besteci "Debussy"den etkilendiğini belirtiliyor.

1978'de "Yellow Magic Orchestra" (YMO) grubunu kuran Sakamoto, film ve oyunlara yönelik yaptıkları "fütüristik teknopop" eserleriyle yurt içi ve dışında popülerliğini artırdı.

Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan YMO grubunun 1983'teki "Kalbim Senin için Atıyor" (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı.

Tokyo Sanat Üniversitesinde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto, 30'u aşkın filmin yapımında da görev üstlendi.

Politik söylemlerden çekinmeyen az sayıdaki Japon sanatçıdan biri olan Sakamoto, 11 Eylül sonrasında saldırılara ilişkin durumun "ABD'nin hegemonik ulusu tarafından meydana getirildiğini" söylemişti.

Sakamoto, 1987 yapımı "The Last Emperor" adlı film ile "En İyi Orijinal Müzik" dalında Oscar ödülü kazandı.

Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.

Kaynak: AA
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Tokyo, Japon, Kültür Sanat, Son Dakika

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