Osimhen'e Özel Tabloya Gurur - Son Dakika
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Osimhen'e Özel Tabloya Gurur

Osimhen\'e Özel Tabloya Gurur
19.06.2026 14:34
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Muş'taki kadın kursiyerlerin Osimhen'e hediye ettiği tablo, futbolcu tarafından anlamlı bulundu.

Muş Halk Eğitim Merkezi'nde kursiyer kadınların hazırladığı ve Victor Osimhen'e ulaştırılan tablo, futbolcunun açıklamalarıyla kursiyerlere gurur yaşattı.

Muş Halk Eğitim Merkezi'nde takı yapımı ve kristal mozaik tablo kursunda eğitim alan kadın kursiyerlerin hazırladığı ve üzerinde dünyaca ünlü futbolcu Victor Osimhen'in annesinin portresinin yer aldığı tablo, daha önce Nijeryalı futbolcuya ulaştırılmıştı. Osimhen'in ülkesinde verdiği bir röportajda bu tabloyu aldığı en anlamlı hediyelerden biri olarak değerlendirdiğinin belirtilmesi, kursiyer kadınlara gurur yaşattı. Kadın kursiyerlerin el emeği ve yoğun çalışmasıyla hazırlanan tabloda, Victor Osimhen'in annesinin portresi kristal mozaik tekniğiyle işlendi. Tabloyu teslim aldıktan sonra duygulandığı ifade edilen Osimhen'in, ülkesinde yaptığı açıklamada hediyeye ilişkin anlamlı ifadeler kullandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından kursiyer kadınlar, emeklerinin uluslararası düzeyde karşılık bulmasından dolayı memnuniyet duydu. İlk çalışmanın ardından yeni projeler için hazırlıklara başlayan kadın kursiyerler, bu kez Victor Osimhen'in portresinin yer alacağı yeni bir tablo hazırlamayı planlıyor. Kursiyerlerin ayrıca Osimhen'in Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevinç anını da kristal mozaik tabloya işleyerek ünlü futbolcuya ulaştırmayı hedeflediği öğrenildi.

Tabloyu osimene hediye eden takı yapımı ve kristal mozaik tablo kursu usta öğreticisi Sümeyye Aydın, "Biz burada kristal mozaik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimle bir gün Liverpool maçını izlerken, maçta Osimhen için yapılan bir kaligrafi dikkatimi çekti. Osimhen bundan çok etkilenmişti. Biz de onun için bir hediye yapmak istedik. Özellikle Anneler Günü'nde, annesiz ve yalnız hissetmesin diye güzel bir tablo hazırladık ve Samsunspor maçında kendisine takdim ettik. Tablo 72 bin parçadan oluşuyordu. İçinde annesinin portresi ve kendisiyle annesinin birlikte yer aldığı bir kompozisyon vardı. Kendisi çok teşekkür etti. O gün bize yeni bir tablo üretimi için imza verdi. Hediyeyi takdim ettikten bir süre sonra Osimhen, ülkesinde verdiği bir röportajda "Hayatımda aldığım en anlamlı hediye" sorusuna bizim tablomuzdan bahsetti. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Galatasaray taraftarı olarak Osimhen'in bu sevgiyi hak ettiğine inanıyorum. Başarılarının daim olmasını istiyorum. Nerede olursa olsun her zaman arkasındayız, her zaman onunlayız. Şu anda da Osimhen'in Fenerbahçe'ye attığı golden sonraki sevincini kristal mozaikle yapıyoruz. Bunu Osimhen'e Galatasaray Stadyumu'nda takdim etmek istiyoruz. Galatasaray Kulübü tarafından davet edilmemiz halinde çok mutlu oluruz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Osimhen'e Özel Tabloya Gurur - Son Dakika

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