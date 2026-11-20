Çorum'un Osmancık ilçesinde Dilek Ercan, kendi tasarladığı kalıplara mumdan dekoratif ürünler üretiyor. Çiçek, kuş ve farklı figürlerde hazırladığı ürünleri Osmancık Perşembe Pazarı'nda satışa sunan Ercan, her birini 100 liradan satıyor.

Osmancık'ta yaşayan Dilek Ercan, kendi tasarladığı kalıpları kullanarak mumdan süs eşyaları hazırlıyor. Mumları belirli bir sıcaklıkta eriterek hazırladığı karışımı kalıplara döken Ercan, soğuyan ürünleri kalıplardan çıkararak satışa hazır hale getiriyor. Farklı renk ve şekillerde üretim yapan Ercan, çiçek ve kuş figürlerinin yanı sıra çeşitli dekoratif ürünler de hazırlıyor.

ÜRÜNLERİNİ PAZARDA SATIYOR

Kendi tasarladığı kalıplarla farklı şekillerde mumlar üreten Dilek Ercan, ürünlerini Osmancık Perşembe Pazarı'nda satışa sunuyor. Her biri farklı tasarıma sahip mumları 100 liradan satan Ercan, vatandaşlardan ilgi görüyor. İşini severek yaptığını belirten Ercan, kendi tasarımlarını geliştirmeye ve yeni ürünler üretmeye devam edeceğini söyledi.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇETİNKAYA-ÇORUM-DHA