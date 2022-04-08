Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı - Son Dakika
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Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı

08.04.2022 16:32

Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldıBURSA Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, ilk etkinlik olan 'Minyatürlü Eserlerde Osmanlı Padişahları ve Sultan III.

Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı

BURSA Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri, ilk etkinlik olan 'Minyatürlü Eserlerde Osmanlı Padişahları ve Sultan III. Mehmed' konulu sergi ile başladı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşen serginin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı, yurt dışından gelen misafirler, sempozyumda konuşmacı olarak yer alan akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenliklerle beraber Bursa'nın fethini yeniden yaşayacaklarını söyleyen Başkan Dündar, açılış kurdelasının kesilmesinin ardından sergide 70 adet tablo olduğunu vurguladı. Ayrıca Dündar, "Serginin ilk bölümünde Osman Gazi'den başlayarak Sultan III. Mehmed'e kadar olan padişahların, Millet Yazma Eser Kütüphanesi arşivinde bulunan minyatürleri yer alıyor. İkinci bölümde ise Sultan III. Mehmed'in Sadberk Hanım Müzesi arşivinde bulunan portreleri ile III. Mehmed döneminde hazırlanan albüm ve sünnet düğününe ait minyatürlerin dijital görüntüleri gibi önemli örnekler sergileniyor. Ciddi anlamda göz dolduran bir çalışma oldu. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergiyi hazırlayan Millet Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı da Sultan 3. Mehmed dönemine ait görsellerin yer aldığı sergiyle ilgili bilgiler verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyarete açılan sergide, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den Sultan 3. Mehmed'e kadar görev yapan padişahların minyatürleri, dış görünüşleri ve kıyafetlerinin öne çıktığı eserlerin yer aldığını belirten Gençboyacı, "Ayrıca, sergiyi gezenler, Eğri Kalesi fatihi Sultan 3. Mehmed'in Haçova muharebesi ile ilgili görselleri de görebilecekler. Bu güzel sergimizi Bursa halkıyla buluşturmamızı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile sergide bulunan eserleri tek tek inceleyen davetliler, daha sonra Fetih Müzesi'nin kubbe bölümünü gezerek büyük heyecan yaşadı.

Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı
Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı
Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmangazi'de Fetih coşkusu başladı: Şenlikler çerçevesinde Minyatür Sergisi açıldı - Son Dakika


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