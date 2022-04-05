Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika
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Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor

05.04.2022 12:40

Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor 10 kursiyer tarafından 2 yıldır işlenen örtüde son aşamaya gelindi Örtünün yapımında 15 kilo bin ayar gümüş tel kullanıldıBURSA Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han'ın Tophane'deki türbesinin sanduka puşidesi 2 yıldır ilmek...

Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor

10 kursiyer tarafından 2 yıldır işlenen örtüde son aşamaya gelindi

Örtünün yapımında 15 kilo bin ayar gümüş tel kullanıldı

BURSA Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Han'ın Tophane'deki türbesinin sanduka puşidesi 2 yıldır ilmek ilmek yeniden işleniyor.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından işlenen puşidenin Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Türk-İslam motifleriyle birçok çalışmaya imza atan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Osman Gazi Türbesi'nin sanduka örtüsünün sadece nakışlarını 1,5 yıl inceledikten sonra örtünün bire bir aynısını işliyor. Hiçbir kimyevi maddenin kullanılmadığı örtülerde hayvani yapıştırıcı ve 15 kilo bin ayar gümüş tel kullanıldı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Nakışları Bölüm Şefi Güleser Sencar, "Osmangazi Han'ın türbesinin sandukasına yeni örtü işlemesi yapıyoruz. Bu örtüye 2 yıl önce başladık. Bu örtüyü daha önce yapılmamış bir teknikle işlediğimiz için karar verme süreçleri ve desenlerin çözümlenmesi uzun bir zaman aldı. Bu örtüyü 2 yıldır işliyoruz. Normalde türbe örtülerinin puşideleri Maraşi tekniğinde çalışılır. Osmangazi Han'ın türbe örtüsünün diğer tekniklerden bir farkı kullandığımız kağıtları oymacılık tekniğiyle oyuyoruz. Üzerini tellerle işliyoruz. Örtümüzü sandukanın üzerindeki eserin aynısından işliyoruz. 200 yıl öncesinde işlenen tekniğin aynısını uyguluyoruz. Örtünün büyüklüğü 15 metrekare olacak. Örtünün tamamında 15 kilo bin ayar gümüş tel kullandık" dedi.

Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor
Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor
Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor

YORUMLAR
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Osmanlı Devleti, Osman Gazi, Osmangazi, Tophane, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Osmangazi Han'ın türbe örtüsü 2 yıldır ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika


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