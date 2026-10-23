Osmaniye’de tarihi Envar-ul Hamit Camii dualarla yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
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Osmaniye’de tarihi Envar-ul Hamit Camii dualarla yeniden ibadete açıldı

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Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi Envar-ul Hamit Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı.

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi Envar-ul Hamit Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Camide ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin izlerinin silinmeye devam ettiği Osmaniye'de, kentin önemli tarihi ve manevi yapılarından Envar-ul Hamit Camii, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden cemaatine kavuştu. Depremlerde ağır hasar alan tarihi cami, cuma namazı öncesinde düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Açılış törenine Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Albay Şenel Kaytez, Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Han Altınay protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, "Enver-ul Hamit Camii, bir asrı aşan geçmişiyle yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda inancımızın ve tarihimizin önemli merkezlerinden biridir. Bildiğiniz üzere Milli Mücadele döneminde, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayımilliye milisleri tarafından karargah olarak kullanılmıştır. Bu caminin avlusundan, vatanın hürriyeti ve bayrağımızın dalgalanması uğruna nice kahramanımız şehadete ve gaziliğe yürümüştür. Bu asırlık caminin hemen yanında şehitliğimiz de bulunmaktadır. Düşman kuvvetlerinin top atışlarından kalan izler ve şarapnel parçaları da bu gazi mekanın hatıraları arasında yaşamaya devam etmektedir. Bizler de bugün burada o tarihi ve manevi atmosferin duygusunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"377 camimiz depremde büyük hasar gördü"

"İnşallah bugün burada olduğu gibi camilerimiz yeniden cemaatleriyle buluşmaya devam edecek" diyen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise, "Yaklaşık üç buçuk yıl önce Türkiye büyük bir afetle sarsıldı. Maalesef Osmaniye'miz de bu depremden ciddi şekilde etkilendi. Enver-ul Hamit Camii ve Ömer Orhan Camii gibi toplam 377 camimiz depremde büyük hasar gördü. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin imkanlarıyla bu eserlerimizin onarımını gerçekleştirerek yeniden ihya ettik. İnşallah bugün burada olduğu gibi camilerimiz yeniden cemaatleriyle buluşmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA
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